3 người nước ngoài có hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông bị lập biên bản - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Ngày 19-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 người nước ngoài có hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 18-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông về đoạn video đăng tải trên Facebook, phản ánh nhóm người nước ngoài điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm trên đường Cửa Đại (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng).

11h cùng ngày, Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã mời 3 người nước ngoài (cùng quốc tịch Canada) đến làm việc.

Kết quả xác minh xác định khoảng 22h ngày 17-11, L.K.J.H. và R.A.R. (cùng 19 tuổi) cùng có hành vi điều khiển xe gắn máy vi phạm lỗi lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm (dự kiến mức phạt mỗi trường hợp 9,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện).

Ông L.M.S. (41 tuổi) điều khiển xe gắn máy vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, dự kiến mức phạt là 500.000 đồng.

Các hành vi vi phạm đã được lập biên bản xử phạt theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo mọi người tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt quốc tịch, đều phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Hành vi lạng lách, đánh võng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Nghiêm khắc hơn với người nước ngoài phạm luật giao thông TTO - Khi nhìn thấy một người nước ngoài vi phạm luật, tôi cảm thấy rất phẫn nộ, bởi vì hành động của người đó sẽ tạo nên hình ảnh tiêu cực về người nước ngoài ở Việt Nam.



