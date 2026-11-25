Bị cáo Nguyễn Văn Vũ tại phiên tòa xét xử - Ảnh: DÁNG HƯƠNG

Ngày 25-11, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vũ (55 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp) tù chung thân về tội "giết người".

Theo cáo trạng, bà Huỳnh Thị Bé Mười Một (48 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp) và Đặng Thành Phi (43 tuổi, ngụ cùng địa phương) từng chung sống như vợ chồng từ năm 2003, có hai con chung nhưng không đăng ký kết hôn.

Năm 2014, bà Một phát sinh tình cảm với Vũ, rồi cùng Vũ đến xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai chung sống như vợ chồng, có một con chung. Thời gian sau, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Mỗi lần bất hòa, bà Một thường bỏ về quê.

Ngày 25-4-2026, sau khi cãi nhau với Vũ, bà Một trở về chung sống với Phi tại xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp.

Biết chuyện, ngày 5-5, Vũ gọi điện yêu cầu bà Một quay lại nhưng người phụ nữ không đồng ý. Tức giận, Vũ thuê xe từ Đồng Nai về Đồng Tháp tìm gặp bà Một.

Trên đường đi, Vũ nhặt được một con dao kim loại dài 35,5cm, giấu trong người. Khi đến nhà Phi, Vũ nấp phía sau nhà, chờ bà Một xuất hiện với ý định sát hại bà.

Khoảng 20h30 cùng ngày, thấy bà Một ra phía sau nhà lấy quần áo do trời chuyển mưa, Vũ cầm dao tiến đến đâm một nhát vào bụng nạn nhân. Trong lúc giằng co, bà Một ngã xuống mương nước. Vũ tiếp tục nhảy xuống mương, dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục hẳn rồi bỏ đi.

Nghe tiếng kêu la, ông Phi chạy đến kiểm tra thì phát hiện bà Một đã tử vong dưới mương nước.

Sau khi gây án, Vũ đến chòi giữ vườn của một người dân gần đó uống thuốc trừ sâu với ý định tự tử. Vũ được phát hiện, đưa đi cấp cứu và bị bắt giữ sau khi xuất viện.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Vũ là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác và xâm phạm đến an toàn công cộng.