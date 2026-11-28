Xe container Trung Quốc phục vụ xuất nhập khẩu đi qua khu vực cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 28-11, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam - Trung Quốc.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh yêu cầu phát triển chuỗi cung ứng trái cây tươi theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững, trong đó chú trọng tăng cường liên kết từ vùng sản xuất đến thị trường tiêu thụ song song với phát triển hạ tầng thương mại và logistics.

Hệ thống chợ đầu mối, trung tâm logistics, kho lạnh hay các dịch vụ hỗ trợ thương mại cũng cần được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu tập kết, phân loại, bảo quản cũng như phân phối trái cây tươi.

Hiện Bộ Công Thương đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và quản lý chợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại khu vực biên giới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, lưu thông hàng hóa.

Trong chuỗi cung ứng trái cây Việt Nam - Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn hiện giữ vai trò quan trọng khi nằm trên hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng. Tỉnh có hệ thống cửa khẩu kết nối trực tiếp với Trung Quốc, tạo thuận lợi đưa hàng hóa từ các vùng sản xuất trong nước đến thị trường tiêu thụ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn - Ảnh: MOIT

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn thì cho biết số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa phương khoảng 2.000 xe/ngày. Cao điểm vượt 2.300 xe/ngày, trong đó xe chở nông sản chiếm trên 70%.

Lũy kế 11 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn đạt gần 118,3 tỉ USD.

Thời gian tới, theo ông Sơn, tỉnh Lạng Sơn tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics; phát triển hệ thống kho bãi, kho lạnh, vận tải lạnh và đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh.

Các giải pháp trên kỳ vọng nâng cao năng lực thông quan, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí logistics, đặc biệt đối với nông sản, trái cây tươi có yêu cầu cao về thời gian giao nhận và điều kiện bảo quản.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn - Ảnh: MOIT

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương phía Trung Quốc nhằm tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu, kết nối doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong giao thương.

Cũng tại diễn đàn, các đại biểu chia sẻ thêm về tăng cường phối hợp giữa địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước trong sản xuất, thu mua, vận chuyển và phân phối nông sản.

Về lâu dài, việc giao thương giữa hai nước đòi hỏi ngày càng cao về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, tổ chức logistics, bảo đảm tiến độ giao hàng…