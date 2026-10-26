KienlongBank báo lãi hơn 1.712 tỉ đồng sau 9 tháng

Trải qua 31 năm phát triển, KienlongBank tiếp tục phát huy năng lực công nghệ và con người để nâng cao chất lượng phục vụ - Ảnh: DNCC

Đa dạng nguồn thu, kiểm soát chất lượng tín dụng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026, tại ngày 30-9, tổng tài sản của KienlongBank đạt gần 116.000 tỉ đồng, tăng 18,7% so với cùng thời điểm năm 2025.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 104.433 tỉ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 81.827 tỉ đồng, tăng 10,7% so với cuối quý 2 và tăng 15,4% so với cùng thời điểm năm trước.

Ở chiều cho vay, dư nợ tín dụng đạt 78.465 tỉ đồng, tăng 1,1% so với cuối quý 2 và tăng 10,6% so với cùng thời điểm năm 2025.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt hơn 537 tỉ đồng, đưa tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng lên hơn 1.712 tỉ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành khoảng 66% kế hoạch năm.

Tổng thu nhập hoạt động thuần lũy kế 9 tháng đạt khoảng 3.669 tỉ đồng. Bên cạnh thu nhập lãi thuần, các hoạt động kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh và hoạt động khác tiếp tục đóng góp vào kết quả chung.

Riêng quý 3, lãi thuần từ ba mảng này lần lượt đạt gần 68 tỉ đồng, 15 tỉ đồng và 156 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng đóng góp đạt khoảng 543 tỉ đồng, tăng 62,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này cho thấy nguồn thu ngoài lãi ngày càng đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng, bên cạnh nguồn thu từ hoạt động tín dụng.

Về chất lượng tín dụng, tỉ lệ nợ xấu của KienlongBank tại cuối quý 3 ở mức dưới 2%, tỉ lệ bao phủ nợ xấu đạt khoảng 80,9%. Ngân hàng cho biết tiếp tục chú trọng kiểm soát chất lượng tín dụng, thu hồi và xử lý nợ, gắn tăng trưởng kinh doanh với yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động.

Liên quan đến khoản phải thu hơn 343 tỉ đồng từ các giao dịch chờ xử lý, được đề cập trong ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, KienlongBank cho biết đã triển khai các biện pháp thu hồi và trích lập dự phòng đầy đủ theo kết quả rà soát, phù hợp với phương án xử lý đã đề ra trước đó.

Giảm lãi suất, nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng

KienlongBank cho biết trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng tiếp tục chú trọng phát triển đội ngũ và chính sách đãi ngộ. Tổng thu nhập bình quân của người lao động, bao gồm lương, thưởng và các khoản thu nhập khác, đạt khoảng 24,85 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với việc nâng cao hiệu quả vận hành, ngân hàng triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí, tạo thêm dư địa hỗ trợ khách hàng thông qua giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục rà soát chi phí, tinh gọn quy trình và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực để có thêm dư địa chia sẻ lợi ích. hỗ trợ chi phí vốn cho người dân và doanh nghiệp.

Định hướng nhằm hài hòa lợi ích giữa ngân hàng và khách hàng, phù hợp với chủ trương điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, KienlongBank đã giảm 0,5%/năm lãi suất huy động tại quầy và trực tuyến. Đồng thời, ngân hàng triển khai chương trình tín dụng quy mô 2.000 tỉ đồng với mức giảm lãi suất cho vay lên tới 2,5%/năm dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện.

Các giải pháp này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí tài chính, tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong hoạt động phục vụ khách hàng, KienlongBank tiếp tục phát triển mô hình giao dịch đa kênh, kết hợp ứng dụng KienlongBank Plus, hệ thống điểm giao dịch tự động X-Digi và mạng lưới Chi nhánh/Phòng giao dịch.

KienlongBank hướng đến giai đoạn phát triển mới

Đại diện KienlongBank cho biết ngày 27-10-2026 đánh dấu 31 năm thành lập KienlongBank (27-10-1995 - 27-10-2026). Đây cũng là dịp ngân hàng tiếp tục triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, kế thừa quá trình chuyển đổi trong giai đoạn 2021 - 2025.

Theo định hướng ngân hàng, công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng sâu hơn trong quản trị, vận hành và phục vụ khách hàng. Trọng tâm không chỉ là số hóa giao dịch mà còn nâng cao khả năng phân tích nhu cầu, hỗ trợ ra quyết định và phát triển dịch vụ phù hợp với từng nhóm khách hàng.

KienlongBank hướng đến kết nối các giải pháp thanh toán, quản lý dòng tiền, tích lũy và tín dụng trong một hệ sinh thái dịch vụ, đáp ứng thuận tiện hơn nhu cầu tài chính của người dân và doanh nghiệp.

Nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập, KienlongBank dự kiến tổ chức chuỗi hoạt động trên toàn hệ thống, gồm các chương trình tri ân khách hàng, quay số trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn đến các hoạt động kết nối đối tác và gắn kết nội bộ.

Trên nền tảng đã xây dựng, KienlongBank đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng gắn với quản trị rủi ro, đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giai đoạn tới.

Dấu mốc 31 năm đánh dấu bước tiếp nối trong chiến lược, với trọng tâm phát huy năng lực công nghệ và con người để đồng hành cùng nhu cầu phát triển của khách hàng trong giai đoạn mới.