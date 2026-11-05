Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Giáo dục Nhịp sống học đường

Không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng

tác giả
DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

Đó là ý kiến của Đại tá Hà Văn Bắc - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khi nói về tầm quan trọng của chiến dịch: "Không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng hay tách các em khỏi Internet. Không gian mạng mang lại vô vàn cơ hội học tập, sáng tạo và kết nối, song cũng luôn đi kèm nguy cơ lừa đảo, giả mạo, bắt nạt trực tuyến và lộ dữ liệu cá nhân".

Không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng - Ảnh 1.

Chương trình không chỉ giúp học sinh nâng cao năng lực tự bảo vệ, hình thành thói quen sử dụng công nghệ cân bằng, lành mạnh mà còn tạo không gian để các em chia sẻ trải nghiệm, bày tỏ quan điểm và chủ động tham gia xây dựng môi trường số an toàn, tích cực.

Học an toàn số qua kịch ứng tác, tranh biện

Một tin nhắn lừa đảo, một đường link lạ, một đoạn video giả mạo bằng công nghệ AI hay một lời rủ rê tưởng như vô hại trên không gian mạng đều có thể khiến học sinh rơi vào rủi ro.

Nhằm giúp học sinh hình thành "phản xạ" tự bảo vệ mình trên Internet, chuỗi chương trình “Teen Safety School Tour 2026 - An toàn số cho em” chính thức được khởi động với thông điệp “Có Vaccine Số, tự tin khám phá - làm chủ thế giới số".

Chương trình do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, TikTok Việt Nam và MSD United Way Việt Nam phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ, chỉ đạo của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an.

Đồng hành cùng chiến dịch còn có Liên minh Niềm tin số, lực lượng PA05 các địa phương, VietinBank và Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC).

Theo Đại tá Hà Văn Bắc, điều cần làm hiện nay là giúp học sinh hình thành "kháng thể số" thông qua việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện rủi ro và bản lĩnh tự chủ để các em đủ bình tĩnh tự đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đồng thời, công tác giáo dục cần chuyển mạnh trọng tâm từ cảnh báo chung chung sang rèn luyện kỹ năng thực hành sát với tâm lý từng độ tuổi.

Không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng - Ảnh 2.

Đại tá Hà Văn Bắc - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an)

Từ tháng 10 đến 12-2026, chương trình dự kiến tiếp cận tối thiểu 10 trường học tại 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Lào Cai, Quảng Trị, Đà Nẵng và TP.HCM. Mục tiêu ban đầu là tiếp cận trực tiếp 9.000 học sinh, giáo viên, đồng thời ban tổ chức kỳ vọng phát triển mạng lưới khoảng 30 Đại sứ Vaccine Số.

Thay cho những bài giảng lý thuyết một chiều khô cứng, chương trình được thiết kế dưới dạng các trò chơi tương tác, kịch ứng tác, tranh biện và xử lý tình huống thực tế.

Nội dung tập trung vào các vấn đề nóng mà học sinh dễ gặp phải trong đời sống số hàng ngày như nhận diện tin nhắn lừa đảo, phòng chống bắt nạt trực tuyến và hành vi dụ dỗ, bảo vệ quyền riêng tư, nhận biết nội dung giả mạo do AI tạo ra, cũng như kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy cơ.

Không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng - Ảnh 3.
Không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng - Ảnh 4.

Chương trình dự kiến tiếp cận trực tiếp khoảng 9.000 học sinh và giáo viên, đồng thời phát triển mạng lưới khoảng 30 Đại sứ Vaccine Số.

Chú trọng "sức khỏe số" và giáo dục đồng đẳng

Bên cạnh việc trang bị kỹ năng phòng vệ trước các thủ đoạn lừa đảo, chương trình dành một phần dung lượng quan trọng để bàn về "sức khỏe số."

Đơn vị tổ chức hướng dẫn học sinh cách cân bằng thời gian giữa cuộc sống trực tuyến và ngoại tuyến, quản lý cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội, giảm áp lực so sánh bản thân và duy trì các mối quan hệ tích cực ngoài đời thực.

Đây là mảng nội dung vốn dễ bị bỏ qua, trong khi thực tế nhiều học sinh đang chịu áp lực tâm lý lớn từ lượt thích, bình luận, tin giả, hoặc rơi vào trạng thái nghiện màn hình thiết bị điện tử.

Để các thông điệp dễ đi vào tâm trí lứa tuổi học đường, chương trình tuyển chọn và tập huấn khoảng 30 "Đại sứ Vaccine Số". Mô hình giáo dục đồng đẳng này được kỳ vọng sẽ giúp nội dung kỹ năng trở nên gần gũi, tạo không khí cởi mở để học sinh thoải mái trao đổi bằng chính ngôn ngữ của lứa tuổi mình.

Không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng - Ảnh 5.
Không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng - Ảnh 6.

Chương trình “Teen Safety School Tour 2026 – An toàn số cho em” khởi động tại Trường THCS Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, mở đầu hành trình giáo dục và trải nghiệm an toàn số tại 10 trường học thuộc 5 tỉnh, thành phố.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng 5.000 sổ tay "Vaccine Số", giới thiệu cụ thể các thao tác bảo vệ tài khoản, thiết lập quyền riêng tư và các công cụ hỗ trợ gia đình quản lý con em trên không gian mạng.

Môi trường mạng đang biến chuyển từng ngày, việc trang bị kiến thức không thể dừng lại ở những lời nhắc nhở chung chung “phải cẩn thận khi lên mạng”, mà cần được hiện thực hóa bằng những câu hỏi cụ thể trong sinh hoạt hàng ngày như Tin nào đáng tin? Ai được phép xem dữ liệu cá nhân? Khi bị đe dọa trực tuyến thì cần lưu lại bằng chứng gì và báo cho ai?

Teen Safety School Tour đặt mục tiêu đưa các câu trả lời ấy vào đúng nơi các em đang sống, học tập và trải nghiệm không gian số mỗi ngày, từ đó kết nối chặt chẽ hơn giữa nhà trường, học sinh và gia đình trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Trên cơ sở hợp tác giữa MSD và TikTok từ năm 2021, Biên bản ghi nhớ giữa NCA và TikTok Việt Nam ký tháng 5-2026, cùng các hoạt động phối hợp trong khuôn khổ Diễn đàn “Thiếu niên nói 2026".

các bên tham gia sẽ tiếp tục phát triển “Teen Safety School Tour 2026 - An toàn số cho em” trong khuôn khổ Chiến dịch Vaccine Số với thông điệp chủ đạo "Có Vaccine Số, tự tin khám phá - làm chủ thế giới số!" dưới sự bảo trợ và chỉ đạo của Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an và sự đồng hành của ngân hàng thương mại cổ phần VietinBank và Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC.,JSC).

Không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng - Ảnh 7.Học sinh không muốn bị cấm điện thoại, nhà trường quản thế nào?

Học sinh không muốn bị cấm điện thoại, trong khi nhà trường lo ngại việc sử dụng quá mức ảnh hưởng học tập, sức khỏe và an toàn trên mạng.

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: MSD Bộ công an không gian mạng TikTok Việt Nam

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất