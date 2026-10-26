Không để 'lọt' tàu cá '3 không' xuất bến

Lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền cho chủ tàu về chống khai thác bất hợp pháp IUU - Ảnh: XUÂN HOÁT

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trong đó, chú trọng quản lý chặt tàu cá, rà soát, thống nhất dữ liệu, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Không để "lọt" tàu cá chưa đủ điều kiện xuất bến

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao về chống khai thác bất hợp pháp IUU. Kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý những nội dung vượt thẩm quyền, kết quả thực hiện phải báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30-10.

Đối với hồ sơ đề nghị tháo dỡ, tiêu hủy tàu cá không còn nhu cầu hoặc không đủ điều kiện khai thác thủy sản đã tiếp nhận, các địa phương phải kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm trong tháng 10-2026, không để tồn đọng, kéo dài.

Ngoài ra, rà soát toàn diện công tác chống khai thác IUU; đối chiếu, làm sạch và thống nhất dữ liệu tàu cá trên các hệ thống VNFishbase, giám sát hành trình tàu cá (VMS), truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) và các cơ sở dữ liệu liên quan.

Hồ sơ, số liệu phục vụ công tác quản lý và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) phải đầy đủ, chính xác, thống nhất và có thể kiểm tra, đối chứng khi cần.

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý, phải lập danh sách, phân loại cụ thể tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác); tàu cá thuộc nhóm nguy cơ cao vi phạm IUU và tàu cá đã xóa đăng ký nhưng cần tiếp tục theo dõi.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý tàu cá trên địa bàn; rà soát đến từng tàu, từng chủ tàu, nắm chắc tình trạng hoạt động, vị trí neo đậu. Kiểm soát chặt tàu cá, không để tàu "3 không", không đủ điều kiện tự ý xuất bến.

Xử lý hình sự nếu vi phạm

Đối với các trường hợp tàu cá mất kết nối hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình thì khẩn trương xác minh, xử lý và hoàn thiện hồ sơ theo từng trường hợp.

Những vụ việc chưa đủ căn cứ xử lý phải làm rõ nguyên nhân, tài liệu chứng minh và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Ngư dân Khánh Hòa bán thủy sản ở cảng cá Hòn Rớ - Ảnh: XUÂN HOÁT

Việc triển khai hệ thống eCDT phải được thực hiện đồng bộ đối với các tàu cá thuộc diện bắt buộc. Dữ liệu xuất, nhập bến, xuất, nhập cảng phải được đối chiếu với thông tin của Bộ đội Biên phòng và các hệ thống liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp thiếu dữ liệu, sai lệch hoặc chưa đồng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao trách nhiệm trong tháng 11-2026, tổ chức kiểm tra lại kết quả xử lý hồ sơ tháo dỡ, tiêu hủy tàu cá không còn nhu cầu hoặc không đủ điều kiện khai thác thủy sản tại các địa phương. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm những trường hợp tồn đọng.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt tàu cá xuất, nhập bến, phối hợp đối chiếu dữ liệu và kịp thời phát hiện các trường hợp không bảo đảm điều kiện hoạt động.

Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra tại 2-3 địa phương còn nhiều tồn tại, báo cáo kết quả trong tháng 12-2026.

Công an tỉnh chủ trì xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác IUU; xử nghiêm các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Lập tạm 3 điểm lên cá UBND tỉnh Khánh Hòa vừa cho phép tổ chức tạm thời 3 điểm lên cá phục vụ kiểm soát IUU tại 3 khu vực, gồm Đầm Môn (xã Đại Lãnh), Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải) và Ninh Vân (phường Đông Ninh Hòa). Các địa phường trên đồng thời ban hành quyết định thành lập 3 tổ kiểm soát tại điểm lên cá tạm thời; bố trí địa điểm làm việc, trang thiết bị, phương tiện phù hợp để lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá (từ 6m trở lên) xuất, nhập bến và giám sát 100% sản lượng thủy sản bốc dỡ qua điểm.