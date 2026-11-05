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Không có biển nhắc lại ở ngã ba vẫn xử phạt vi phạm tốc độ có trái luật?

tác giả
QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

Luật sư cho rằng dưới góc độ pháp lý, việc cơ quan chức năng xử phạt vi phạm tốc độ ở đoạn đường phía sau ngã ba mà không cắm biển nhắc lại là trái quy định pháp luật.

Vụ không có biển báo nhắc lại mà xử phạt vi phạm tốc độ: Luật sư nói trái luật - Ảnh 1.

Ngã ba giao đường tránh lũ và quốc lộ 1 không có biển nhắc lại biển hạn chế tốc độ 60kmh nhưng nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm tốc độ- Ảnh: QUỐC NAM

Luật sư Đặng Quang Linh, thuộc văn phòng luật Linh Đặng (phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) đã có những trao đổi với Tuổi Trẻ liên quan đến vụ ngã ba không có biển nhắc lại biển giới hạn tốc độ nhưng nhiều người vẫn bị phạt đoạn đường sau ngã ba mà Tuổi Trẻ đăng ngày 4-11.

Luật sư Linh cho rằng dưới góc độ pháp lý, việc cơ quan chức năng xử phạt người tham gia giao thông vi phạm tốc độ ở đoạn đường phía sau ngã ba mà không cắm biển nhắc lại là không có căn cứ và trái quy định pháp luật.

Không có biển nhắc lại ở ngã ba thì đương nhiên biển hết hiệu lực

Cụ thể, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ thì biển hạn chế tốc độ (P.127) chỉ có hiệu lực đến nơi đường giao nhau tiếp giáp.

Muốn duy trì hiệu lực cấm cho đoạn đường tiếp theo sau ngã ba, cơ quan quản lý đường bộ bắt buộc phải cắm biển nhắc lại đặt phía sau nút giao.

Khi không có biển nhắc lại, lệnh giới hạn 60 km/h cắm trước đó đã chấm dứt ngay tại nút giao, hay nói cách khác là biển hạn chế tốc độ đã đương nhiên hết hiệu lực.

Như vậy, khi vào đoạn đường đôi có dải phân cách cứng sau ngã ba, tài xế hoàn toàn có quyền lưu thông theo tốc độ quy định của đường đôi ngoài khu đông dân cư.

Ngoài ra, đối chiếu với luật Xử lý vi phạm hành chính, việc xử phạt buộc phải chứng minh yếu tố lỗi. Người điều khiển phương tiện từ đường tránh lũ rẽ vào quốc lộ 1 không đi qua biển báo 60 km/h đặt trước ngã ba và tại nút giao không có bất kỳ biển báo tốc độ nào. Do đó, người lái xe hoàn toàn không có lỗi và việc xử phạt là hành vi quy kết lỗi trái pháp luật.

"Đơn vị quản lý đường bộ cần lập tức cắm biển nhắc lại hoặc dời biển hết hạn chế tốc độ về trước nút giao; đồng thời lực lượng CSGT cần dừng việc bắn tốc độ tại đoạn đường bất cập này và thu hồi, hủy bỏ các quyết định xử phạt đã ban hành trái luật nếu có đối với các trường hợp bị phạt sau nút giao", luật sư Linh đề nghị.

Sẽ đề nghị điều chỉnh biển báo

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay đơn vị sẽ có văn bản đề nghị cơ quan quản lý đường bộ điều chỉnh những bất cập trong việc tổ chức biển báo giao thông tại vị trí nêu trên.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Thời gian gần đây, nhiều tài xế phản ứng việc bị xử phạt lỗi vượt quá tốc độ 60 km/h khi di chuyển trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị. Điểm mấu chốt khiến các bác tài bức xúc là sự bất hợp lý trong hệ thống biển báo giao thông tại khu vực này.

Theo phản ánh, trước ngã ba đường tránh lũ cắt vào quốc lộ 1 khoảng 200m có một biển giới hạn tốc độ 60km/h. Phải đi qua khỏi ngã ba thêm chừng 150m, tài xế mới gặp biển hết giới hạn tốc độ 60km/h.

Tuy nhiên, điều khiến các tài xế khó hiểu là ở ngã ba này không được cắm biển nhắc lại biển hạn chế tốc độ trước đó. Việc này khiến những tài xế đi từ hướng đường tránh lũ cắt qua sẽ không thể nhìn thấy biển hạn chế tốc độ trước đó trên quốc lộ 1.

Vụ không có biển báo nhắc lại mà xử phạt vi phạm tốc độ: Luật sư nói trái luật - Ảnh 3.Đà Nẵng xử lý hơn 1.000 lượt xe container chạy quá tốc độ

Trong 7 tháng, cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 1.660 trường hợp xe container vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 1.037 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ.

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    Chủ đề: trái pháp luật biển nhắc lại QUảng Trị Phòng cảnh sát giao thông tốc độ

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