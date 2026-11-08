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Giáo dục

Không chỉ là học, sinh viên được 'thực chiến' cùng 2 võ sĩ bá khí thực thụ

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T.T.D.
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T.T.D.
T.T.D.
PHẠM CHÚC HUỲNH
PHẠM CHÚC HUỲNH

Học chụp ảnh với võ sĩ có được không? Câu trả lời là được khi 2 võ sĩ ấy cũng rất đam mê nhiếp ảnh. Đông đảo sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ở TP.HCM đã có dịp tham gia buổi trải nghiệm tác nghiệp thực tế, giao lưu cùng võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất và võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang.

sinh viên được 'thực chiến' cùng 2 võ sĩ bá khí thực thụ - Ảnh 1.

Sinh viên chụp ảnh võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang hướng dẫn các động tác khởi động tại buổi giao lưu tại phòng tập sáng 4-11 - Ảnh: T.T.D.

Trải nghiệm "đã mắt" cùng nữ võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang

Sáng 4-11, không gian tập luyện tại phòng tập CTV (quận 7, TP.HCM) trở nên nhộn nhịp vì buổi gặp gỡ giữa sinh viên và võ sĩ Taekwondo Châu Ngọc Tuyết Sang (cũng là sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM).

Từng gây ấn tượng mạnh với tấm huy chương bạc tại ASIAD 20 (2026) nội dung Virtual Taekwondo (Taekwondo ảo) cá nhân hỗn hợp, Châu Ngọc Tuyết Sang không chỉ thu hút bởi sự chuyên nghiệp mà còn bởi vẻ ngoài thân thiện, năng động. Trực tiếp thị phạm từng động tác căn bản, cô mang đến bầu không khí rèn luyện thể chất đầy hứng khởi.

Chia sẻ về buổi học đặc biệt này, sinh viên Nguyễn Bá Thịnh hào hứng cho biết: "Tôi rất hâm mộ tài năng của chị Sang. Câu nói 'Đối thủ lớn nhất chính là bản thân mình' khiến tôi tâm đắc nhất. Đây là cơ hội quý báu để chúng tôi có thể cọ xát và tích lũy kinh nghiệm học tập và làm nghề sau này". 

Trong khi đó, sinh viên Trần Trường Ân (24DT 2C) cũng không giấu được sự thích thú khi tận mắt chứng kiến những đòn đánh uy lực: "Chị Sang rất cao và xinh đẹp, những cú xoạc hay nhào lộn ngoài đời thực còn cuốn hút hơn nhiều so với trên màn ảnh".

sinh viên được 'thực chiến' cùng 2 võ sĩ bá khí thực thụ - Ảnh 2.

Võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất hướng dẫn sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thực hiện các động tác Muay Thái cơ bản trong chương trình giao lưu tại Number 1 Muay Club (TP.HCM) sáng 3-11-2026 - Ảnh: Sinh viên LÊ THỊ NGỌC VY

Bất ngờ và truyền lửa từ "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất

Tương tự, một nhóm sinh viên khác cũng có dịp trải nghiệm không gian luyện tập của võ sư nổi tiếng Nguyễn Trần Duy Nhất. Sinh viên được trực tiếp ghi lại những khoảnh khắc chân thực của một vận động viên chuyên nghiệp.

Sinh viên Phạm Mai Xuân Thảo chia sẻ: "Tôi rất vui vì hôm nay được gặp anh Duy Nhất, người mà trước đây chỉ được xem qua tivi, báo mạng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cầm máy ảnh đi tác nghiệp thay vì dùng điện thoại".

Sinh viên Bùi Ngọc Phương Trinh cũng tâm sự đây là lần đầu tiên cô được bước vào không gian tập luyện thực tế của các võ sĩ thay vì chỉ chụp ảnh quẩn quanh trong khuôn viên trường lớp. Hành trình và kỷ luật thép trong tập luyện của võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đã để lại bài học sâu sắc về sự kiên trì, bản lĩnh cho thế các bạn trẻ.

Khép lại chuỗi hoạt động trải nghiệm, những câu chuyện vượt khó vươn lên thành công của các võ sĩ đã tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành. Sự kiện không đơn thuần là buổi kỹ năng thông thường, mà còn khích lệ các bạn trẻ mạnh dạn theo đuổi đam mê, rèn luyện bản lĩnh vững vàng trong học tập cũng như cuộc sống.

Một số hình ảnh của sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành tác nghiệp trong buổi giao lưu:

sinh viên được 'thực chiến' cùng 2 võ sĩ bá khí thực thụ - Ảnh 3.

Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang cùng các bạn sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành đồng diễn các động tác Taekwondo mạnh mẽ, uy lực tại phòng tập CTV sáng 4-11 - Ảnh: Sinh viên PHẠM CHÚC QUỲNH

sinh viên được 'thực chiến' cùng 2 võ sĩ bá khí thực thụ - Ảnh 4.

Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang giao lưu với các bạn sinh viên tại phòng tập sáng 4-11 - Ảnh: Sinh viên NGUYỄN NGỌC YẾN VY

sinh viên được 'thực chiến' cùng 2 võ sĩ bá khí thực thụ - Ảnh 5.

Hình ảnh buổi giao lưu cùng võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất do Sinh viên Nguyễn Hữu Đạt chụp

sinh viên được 'thực chiến' cùng 2 võ sĩ bá khí thực thụ - Ảnh 6.

Các bạn sinh viên chụp ảnh võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất hướng dẫn các động tác cơ bản phòng thân trong buổi giao lưu - Ảnh: T.T.D.

sinh viên được 'thực chiến' cùng 2 võ sĩ bá khí thực thụ - Ảnh 7.

Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang biểu diễn một pha nhào lộn cho sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành tác nghiệp chụp ảnh - Ảnh: QUANG LIÊM

sinh viên được 'thực chiến' cùng 2 võ sĩ bá khí thực thụ - Ảnh 8.Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 'thực chiến' cùng 3 nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong khóa học tại báo Tuổi Trẻ

Sáng 7-11, hơn một trăm sinh viên khoa truyền thông sáng tạo Trường ĐH Nguyễn Tất Thành háo hức chờ đợi giao lưu với nữ nhiếp ảnh gia Khánh Phan tại phòng học ở tòa soạn báo Tuổi Trẻ.

 

T.T.D. - PHẠM CHÚC HUỲNH
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    Chủ đề: Nguyễn Trần Duy Nhất bá khí khoa truyền thông sáng tạo Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Võ sĩ Đại học Nguyễn Tất Thành

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