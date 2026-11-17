Tài xế Huỳnh Trung Huy tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17-11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Huỳnh Trung Huy (25 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) về hành vi "xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác", quy định tại khoản 1 Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) phát hiện, điều tra làm rõ vụ việc một tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chỉnh sửa, can thiệp trái phép vào ứng dụng Xanh SM Driver nhằm thay đổi hệ thống điều phối đơn hàng để trục lợi.

Quá trình điều tra, công an xác định, Huy là tài xế xe ôm công nghệ của hãng Xanh SM.

Do muốn tránh nhận các đơn giao đồ ăn, giao hàng chậm, Huy đã tìm kiếm, tải phần mềm trên Internet, chỉnh sửa mã nguồn ứng dụng Xanh SM Driver.

Huy sau đó vô hiệu hóa chức năng bắt buộc cập nhật, thay đổi thông tin phiên bản nhằm vượt qua hệ thống kiểm soát, truy cập trái phép các chức năng của ứng dụng.

Đáng chú ý, Huy còn bán phần mềm đã chỉnh sửa cho một số tài xế khác với giá 1 triệu đồng, thu lợi bất chính khoảng 8 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng các nền tảng công nghệ.

Người dân tuyệt đối không tự ý chỉnh sửa, mua bán hoặc sử dụng phần mềm can thiệp trái phép vào hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp để trục lợi.