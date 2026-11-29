Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can - Ảnh: CA

Ngày 29-11, theo Công an Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố - về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, mua sắm công, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 7 bị can, gồm:

Ông Hà Thanh Quốc - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam (cũ), Thân Đức Sửu - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, Võ Thành Văn - nguyên Phó Phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, Võ Anh Tuấn - nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Thành Châu - Phó Chánh Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.

Cùng với đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, Nguyễn Hồng Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty AIC.

Các bị can bị khởi tố điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình đấu thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy ngoại ngữ để cung cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC).

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn cùng các nhân viên thông đồng với Võ Anh Tuấn cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, giá trang thiết bị mua sắm, nâng khống giá thiết bị và thông đồng với đơn vị thẩm định giá để hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá.

Cùng với đó là sử dụng các công ty do bà Nhàn thuê nhân viên và người thân đứng tên lập ra làm "quân xanh" tham gia dự thầu nhằm giúp Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Bị can Nguyễn Hồng Sơn là người trực tiếp chỉ đạo nhân viên Công ty AIC thông đồng với chủ đầu tư (qua Võ Anh Tuấn) tiết lộ, cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, giá trang thiết bị mua sắm, thông đồng với đơn vị thẩm định giá để thẩm định giá thiết bị theo giá đã ấn định với Công ty AIC.

Việc này nhằm hợp thức hóa chứng thư thẩm định, chỉnh sửa, hợp thức hồ sơ mời thầu để Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Bị can Hà Thanh Quốc, Thân Đức Sửu có hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đề xuất cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá gói thầu chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá mà không có báo cáo kết quả thẩm định giá, dẫn đến không đúng với giá trị thực tế.

Bị can Võ Thành Văn đã thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC thẩm định nâng khống giá thiết bị gói thầu.

Nguyễn Thành Châu thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu giúp sức cho Công ty AIC trúng thầu, từ đó gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Dự án thiết bị y tế 35 tỉ đồng nhưng giám định chỉ hơn 13,9 tỉ đồng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án hai gói thầu thiết bị y tế liên quan Công ty AIC, trong đó hệ thống chụp mạch xóa nền DSA trúng thầu hơn 35 tỉ đồng nhưng được xác định giá trị chỉ hơn 13,9 tỉ đồng.



