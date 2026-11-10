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Khởi tố người khai thác cát trái phép ở dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Nguyễn Thành Quanh cho máy đào khai thác khoáng sản là cát trái phép trong khu vực bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Khai thác cát trái phép ở dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, bị khởi tố - Ảnh 2.

Cảnh sát tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thành Quanh - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can Nguyễn Thành Quanh (34 tuổi, trú xã Phước Dinh, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Thông tin ban đầu, rạng sáng 24-9, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Nguyễn Thành Quanh đang dùng xe máy đào khai thác cát đổ vào thùng ô tô tải nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, với khối lượng khoảng 3m3.

Thời điểm kiểm tra, ông Quanh không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát đã khai thác; được xác định có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Theo cảnh sát, trước đó ngày 27-10-2025, Nguyễn Thành Quanh đã bị Công an xã Phước Dinh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đến nay vẫn ngang nhiên tái phạm.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại xã Phước Dinh, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Quanh.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là công trình trọng điểm quốc gia. Việc bảo vệ tài nguyên, hiện trạng đất đai và mặt bằng dự án là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức và người dân.

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và môi trường; không thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Khai thác cát trái phép ở dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, bị khởi tố - Ảnh 2.Khởi tố 3 công chức vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can về tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" xảy ra tại dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.


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    Chủ đề: khai thác cát nhà máy điện hạt nhân Khánh Hòa cát lậu Ninh Thuận

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