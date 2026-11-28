UBND tỉnh Phú Thọ vừa có báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Theo báo cáo, về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng, trong năm, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thụ lý 47 vụ/122 bị can, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 24 vụ/73 bị can, đang tiếp tục điều tra 23 vụ/49 bị can.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 24 vụ/73 bị can, đã ban hành cáo trạng chuyển Tòa án nhân dân 21 vụ/66 bị can, còn 3 vụ/7 bị can đang giải quyết. Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý 28 vụ/77 bị cáo, đã xét xử 22 vụ/55 bị cáo.

Trong số các vụ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát hiện từ 15-12-2025 tới 15-10, có vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH quan trắc môi trường ABS (gọi tắt Công ty ABS, trụ sở ở xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ).

Theo tóm tắt vụ án, Công ty ABS hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Hai thành viên trở lên, do Nguyễn Đức Đông (30 tuổi, ở xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động.

Quá trình xác minh, đến nay có đủ căn cứ xác định từ tháng 6-2024 đến 7-2026, Nguyễn Đức Đông - giám đốc Công ty TNHH Quan trắc môi trường ABS đã làm giả chữ ký của Đỗ Văn L. (42 tuổi, ở xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ) - là người có chứng chỉ đào tạo về quan trắc môi trường lao động - để đóng vào 90 báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động.

Sau đó, Đông bán cho 60 đơn vị trong vào ngoài tỉnh thu lời 480 triệu đồng.

Ngày 9-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Đức Đông.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc làm tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại Công ty TNHH Quan trắc môi trường ABS.

Đến ngày 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với Nguyễn Đức Đông.

Phú Thọ xử lý 12 cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực Đối với kết quả xử lý người có hành vi tham nhũng và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, báo cáo nêu, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo xử lý kỷ luật 12 cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, có 4 người là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, Sở Y tế kỷ luật cảnh cáo đối với 2 trường hợp, Sở Nông nghiệp và Môi trường kỷ luật buộc thôi việc đối với 2 trường hợp, Sở Nội vụ kỷ luật buộc thôi việc 1 trường hợp. Thủ tướng bãi nhiệm 1 trường hợp thuộc UBND tỉnh. UBND xã Đào Xá kỷ luật buộc thôi việc 1 trường hợp, UBND xã Hợp Kim kỷ luật buộc thôi việc 1 trường hợp. UBND tỉnh bãi nhiệm 1 trường hợp thuộc xã Lương Sơn, UBND xã Tam Dương Bắc kỷ luật buộc thôi việc đối với 1 trường hợp, phường Xuân Hòa khai trừ đảng 1 trường hợp, Tỉnh ủy Phú Thọ khai trừ đảng 1 trường hợp thuộc phường Phúc Yên.