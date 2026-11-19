Công an thực hiện biện pháp tố tụng với Ma Tuấn Linh - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 19-11, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Tuấn Linh (31 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) về hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La phát hiện Ma Tuấn Linh có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được bảo hộ Két Việt Tiệp.

Công an xác định Linh đã sản xuất, kinh doanh 273 chiếc két sắt giả mạo nhãn hiệu Việt Tiệp, với tổng trị giá 271,66 triệu đồng.

Qua làm việc với Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp, đơn vị sở hữu thương hiệu "Két Việt Tiệp", cơ quan công an xác định công ty chưa từng sản xuất mặt hàng két sắt.

Do đó các sản phẩm két sắt mang nhãn hiệu Việt Tiệp đang lưu thông trên thị trường đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Trước đó, ngày 27 và 28-10, Công an xã Mường Chanh (Sơn La) phối hợp với lực lượng quản lý thị trường số 2 kiểm tra các cơ sở kinh doanh két sắt trên địa bàn, phát hiện 38 chiếc két sắt gắn nhãn hiệu Việt Tiệp có dấu hiệu giả mạo tại 2 cửa hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ các cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số két sắt này.

Công an đã tạm giữ 38 chiếc két sắt có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp - Ảnh: TRUNG HIẾU

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng két sắt cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ và quyền sử dụng nhãn hiệu, tránh vi phạm pháp luật.

Người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm của các doanh nghiệp uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, không tiếp tay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả.

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