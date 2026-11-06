Khối gỗ 'lạ' giống thuyền độc mộc dài hơn 8m nằm sâu dưới sông Kỳ Lộ

Khối gỗ dài hơn 8m có hình dáng giống chiếc thuyền độc mộc được phát hiện dưới lòng sông Kỳ Lộ - Ảnh: Trang thông tin Đồng Xuân

Ngày 6-11, lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho hay một hiện vật có hình dáng thuyền độc mộc đã được phát hiện dưới sông Kỳ Lộ ở địa phương này, thu hút sự quan tâm của các cơ quan chuyên môn và người dân địa phương.

Hiện vật này được công nhân của một Công ty khoáng sản phát hiện trong quá trình hoạt động tại khu vực giáp ranh giữa thôn Tân Vinh và thôn Tân Phước, nằm ở độ sâu khoảng 10m dưới dòng sông Kỳ Lộ.

Theo thông tin ban đầu, hiện vật là khối gỗ có chiều dài khoảng 8,66m, rộng 49cm, cao 75cm, có hình dáng giống chiếc thuyền độc mộc.

Sau khi đưa lên bờ, hiện vật này đã được đưa về Nhà thi đấu đa năng Đồng Xuân để bảo quản tạm thời.

UBND xã Đồng Xuân đã đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn kiểm tra, giám định và xem xét phương án lưu giữ hiện vật tại địa phương.

Khối gỗ giống thuyền độc mộc - Ảnh: Trang thông tin Đồng Xuân

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện vật giống thuyền độc mộc này - Ảnh: Trang thông tin Đồng Xuân

Sở cũng đã giao Bảo tàng Phú Yên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã tổ chức kiểm tra, nghiên cứu, xác định đặc điểm, tính chất, niên đại, giá trị của hiện vật, đồng thời hướng dẫn phương án xử lý, bảo quản, lưu giữ theo quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, cho hay hiện vật này là một thân cây gỗ to, khả năng ông bà thời xưa đục đẽo làm chiếc thuyền, khả năng rất lâu rồi. Địa phương đã gửi văn bản đến sở, bảo tàng để được hướng dẫn, giám định hiện vật này. Theo vị này, hiện vẫn chưa xác định được niên đại của hiện vật.

Hình ảnh khối gỗ giống chiếc thuyền - Ảnh: N.T.

Hiện vật này đã được đưa về Nhà thi đấu đa năng Đồng Xuân để bảo quản tạm thời - Ảnh: N.T.

Việc phát hiện hiện vật là thông tin đáng chú ý, mở ra thêm hướng tìm hiểu về đời sống, sinh hoạt, và những hoạt động gắn với dòng sông Kỳ Lộ của cư dân trên vùng đất Đồng Xuân qua các thời kỳ.

Từ sự việc trên, UBND xã Đồng Xuân khuyến khích người dân nâng cao ý thức bảo vệ di sản văn hóa. Khi phát hiện những hiện vật có dấu hiệu là di vật, cổ vật hoặc nghi có giá trị lịch sử, văn hóa, cần kịp thời thông báo cho UBND xã hoặc cơ quan văn hóa có thẩm quyền để được hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận và xử lý.