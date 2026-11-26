Việt Nam sẽ có tuyến cáp quang biển do chính mình khởi xướng và làm chủ - Ảnh: ĐỨC THỌ

Ngày 26-11 tại TP.HCM, liên danh VTS do Viettel và Singtel đồng chủ trì chính thức khởi công tuyến cáp quang biển quốc tế kết nối Việt Nam - Thái Lan - Singapore, dự kiến hoàn thành vào quý 4-2030.



Bước ngoặt tự chủ hạ tầng kết nối quốc tế

Toàn tuyến có chiều dài khoảng 2.500km, dung lượng thiết kế 600 Tbps. Trong đó, riêng trục kết nối thẳng từ Việt Nam đi Singapore dài khoảng 1.200km, đạt dung lượng 240 Tbps, gấp khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quốc tế Việt Nam đang khai thác.

Nhờ đi thẳng, VTS trở thành tuyến ngắn nhất kết nối Việt Nam và Singapore với độ trễ dự kiến chỉ khoảng 12 mili giây, thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình của các tuyến hiện hữu. Tuyến sử dụng cấu hình 8 đôi sợi quang kết hợp công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) thế hệ mới. Độ trễ thấp giúp các ứng dụng đòi hỏi tốc độ tức thời như trí tuệ nhân tạo (AI) hay giao dịch tài chính vận hành liền mạch.

Để hạn chế rủi ro đứt cáp do tàu thuyền thả neo hoặc hoạt động đánh bắt thủy sản, toàn bộ tuyến cáp được chôn dưới đáy biển, riêng trục chính được chôn sâu tới 3m thay vì mức 1 - 1,5m như các dự án thông thường.

Điểm khác biệt cốt lõi của VTS nằm ở vai trò làm chủ của doanh nghiệp nội địa. Nếu ở các dự án trước, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu góp vốn và mua lại dung lượng có sẵn, thì tại VTS, Viettel khởi xướng từ tháng 4-2024 cùng Singtel, trực tiếp chủ trì quy hoạch tuyến và thiết kế hướng đi - những khâu quyết định điểm cập bờ, cấu hình và hiệu suất hệ thống.

Dự án còn quy tụ các nhà mạng lớn như AIS (Thái Lan), VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC, với hai nhà thầu thi công là NEC Corporation (Nhật Bản) và ASEAN Cableship (Singapore).

Chia sẻ về quyết định đầu tư, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), nhấn mạnh việc xây dựng cáp quang biển đòi hỏi thời gian nhiều năm nên không thể chờ thiếu dung lượng mới triển khai, càng không thể để nền kinh tế số phụ thuộc quá nhiều vào các yếu tố ngoài tầm kiểm soát.

Đánh giá cao dự án, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhận định đây là bước chuyển từ "chủ yếu sử dụng sang chủ động tham gia kiến tạo hạ tầng kết nối quốc tế". Ông kỳ vọng dự án sẽ giúp đội ngũ kỹ sư Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ vận hành, bảo trì, ứng cứu và sửa chữa cáp biển để đạt được sự tự chủ thực chất.

Cú hích cho trung tâm tài chính và kinh tế số TP.HCM

Việc đặt trạm cập bờ tại TP.HCM mở ra cửa ngõ kết nối trực tiếp đến Singapore - trung tâm viễn thông, dữ liệu và tài chính lớn nhất Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ khẳng định thành phố sẽ chủ động đưa tuyến cáp VTS vào quy hoạch phát triển hạ tầng số, kết nối đồng bộ với các trung tâm dữ liệu, khu công nghệ và khu vực phát triển dịch vụ tài chính. Địa phương cũng sẽ chú trọng bảo vệ hành lang tuyến cáp tại khu vực ven bờ để đảm bảo an toàn khai thác lâu dài, tạo nền tảng thu hút dòng vốn đầu tư vào hạ tầng số.

Theo ông Keith Leong - Phó Tổng giám đốc khách hàng doanh nghiệp của Singtel - việc mở thêm hướng kết nối mới đóng vai trò quan trọng ngang với việc tăng dung lượng. Tuyến VTS giúp phân tải lưu lượng, đảm bảo dịch vụ Internet, ngân hàng và hoạt động của doanh nghiệp trong khu vực duy trì ổn định ngay cả khi các tuyến cáp hiện hữu gặp sự cố.

Hiện nay, Viettel đang tham gia khai thác 5 trên tổng số 8 tuyến cáp quang biển quốc tế của Việt Nam (gồm AAG, IA, APG, AAE-1 và ADC), gánh vác khoảng 65% dung lượng kết nối quốc tế cả nước.

Hướng tới năm 2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu tham gia khoảng 10 tuyến cáp quốc tế, bao gồm các tuyến do Việt Nam tự thiết kế và làm chủ theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.