Người hưởng lợi trực tiếp là đồng bào ở những bản làng biệt lập nơi vùng cao, biên giới - Ảnh: ĐỨC THỌ

Ngày 20-11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển hạ tầng số lấy người dân làm trung tâm, tháng 3-2026, Viettel được chỉ đạo phải xóa các điểm lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới ngay trong năm 2026.

Đây được xem là phần việc gian nan nhất còn lại sau hơn ba thập kỷ phát triển mạng di động tại Việt Nam. Các điểm lõm đều phân tán ở khu vực miền núi, biên giới có địa hình chia cắt, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận.

Để giải bài toán này, Viettel đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật theo từng địa hình: kéo mới 3.800km cáp quang cùng 10.000 cột truyền dẫn ở nơi có thể kéo cáp; lắp đặt 170 tuyến viba ở nơi không thể kéo cáp và sử dụng kết nối vệ tinh tầm thấp cho những điểm biệt lập nhất.

Với các trạm chưa có điện lưới, đơn vị đã kéo mới hơn 600km đường dây điện và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời.

Sau hơn 7 tháng, 1.337 trạm phát sóng hoàn thành đã phủ sóng cho khoảng 130.000 người dân tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư trên 50 người, nâng tỉ lệ dân số được phủ sóng di động Viettel trên toàn quốc lên 99,7%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, ở đâu có đồng bào sinh sống, có cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, ở đó cần có hạ tầng viễn thông và các tiện ích số.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng cho rằng việc hoàn thành các trạm phát sóng hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là duy trì vận hành hệ thống hạ tầng.

Về phía doanh nghiệp, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định chiến dịch xóa lõm sóng sẽ không dừng lại ở con số 1.337 trạm.

Thời gian tới, Viettel sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp công nghệ phù hợp để mở rộng vùng phủ tới những địa bàn phức tạp hơn, quy mô nhỏ hơn chỉ từ 30-50 người, thậm chí những cụm dân cư chỉ có 10-30 người (tương đương 2-5 hộ gia đình) để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số.