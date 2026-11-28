Khoai lang được biến đổi gene từ rất lâu trước khi loài người xuất hiện - Ảnh: WIKIPEDIA

Phát hiện này cho thấy biến đổi gene không chỉ là sản phẩm của công nghệ hiện đại, mà còn là một quá trình tự nhiên trong tiến hóa thực vật, theo trang ScienceAlert ngày 27-11.

Năm 2015, các nhà khoa học phát hiện khoai lang trồng ở nhiều nơi trên thế giới đều chứa những đoạn DNA ngoại lai, trong đó có một số gene vẫn đang hoạt động. Đáng chú ý, những đoạn DNA này không xuất hiện ở các loài khoai lang hoang dã có quan hệ gần gũi.

Thủ phạm được xác định là vi khuẩn đất Agrobacterium. Khi xâm nhập vào mô thực vật, vi khuẩn này có thể chuyển một đoạn DNA của chính nó, gọi là T-DNA, vào tế bào vật chủ.

Đoạn gene ngoại lai sau đó tích hợp vào bộ gene thực vật, có thể được biểu hiện và truyền lại cho thế hệ sau.

Khả năng đặc biệt này từng truyền cảm hứng cho công nghệ biến đổi gene hiện đại.

Từ cuối thập niên 1970, các nhà khoa học phát hiện có thể loại bỏ những gene gây bệnh khỏi T-DNA, thay thế bằng gene mong muốn để tạo ra cây trồng biến đổi gene phục vụ nông nghiệp.

Nghiên cứu mới công bố gần đây trên tạp chí Planta tiếp tục làm rõ lợi ích tiềm năng của quá trình biến đổi gene tự nhiên ở khoai lang.

Nhóm nghiên cứu phát hiện một gene có nguồn gốc từ vi khuẩn Agrobacterium có thể giúp cây chống chịu biến động nhiệt độ, tăng khả năng phòng vệ trước mầm bệnh và giảm tổn thương do stress oxy hóa.

Khi thử nghiệm gene này trên cây cải xoong tai chuột (Arabidopsis thaliana), loài thực vật thường được sử dụng trong nghiên cứu di truyền, các nhà khoa học ghi nhận nhiều tác động có lợi.

Kết quả phù hợp với một nghiên cứu năm 2025, phát hiện hai gene có nguồn gốc vi khuẩn ở khoai lang có thể hỗ trợ phát triển mô thực vật và tăng sản xuất chất chống oxy hóa.

Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết trong quá trình tiến hóa, những gene vi khuẩn có hại dần bị loại bỏ, trong khi các gene mang lại lợi ích được giữ lại. Việc con người chọn giống khoai lang qua nhiều thế hệ có thể vô tình thúc đẩy quá trình này.

Khoai lang không phải trường hợp duy nhất. Nam việt quất cũng mang DNA có nguồn gốc từ vi khuẩn Agrobacterium.

Một nghiên cứu công bố tháng 8-2026 còn xác định hơn 2.600 loài thực vật tự nhiên mang DNA được vi khuẩn chuyển vào bộ gene.

Nhóm nghiên cứu ước tính khoảng 12% số loài thực vật trên cạn có thể sở hữu đặc điểm này. Những gene ngoại lại này có thể có trong quế của bánh bí ngô, trong hạt tiêu rắc lên gà tây hay trong cà phê mà chúng ta nhâm nhi mỗi sáng.