Khi cha mẹ chọn dinh dưỡng cho con từ cơ sở khoa học

Những thông tin khoa học được kiểm chứng về dinh dưỡng cho trẻ được chia sẻ tại diễn đàn. - Ảnh: T.L

Đưa tiến bộ của khoa học dinh dưỡng đến gần phụ huynh

Dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng mà cha mẹ đưa ra cho con mình, bởi đây là nền tảng hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh của trẻ trong giai đoạn 5 năm đầu đời. Khi thông tin dinh dưỡng trẻ em ngày càng đa dạng, những hiểu biết dựa trên bằng chứng khoa học giúp cha mẹ tự tin đưa ra quyết định dinh dưỡng phù hợp cho sự phát triển của con trẻ.

Tại diễn đàn do nhãn hàng Similac, Abbott phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội (Đại học Y Dược TP.HCM) tổ chức, các chuyên gia đã chia sẻ kiến thức khoa học từ góc nhìn thiết thực, gần gũi, giúp phụ huynh thêm tự tin khi lựa chọn giải pháp dinh dưỡng cho con.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhi khoa TP.HCM (nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1) nhấn mạnh, việc cung cấp thông tin chính xác, khách quan và dựa trên bằng chứng khoa học có ý nghĩa quan trọng. Điều này giúp phụ huynh hiểu rõ lợi ích cũng như giới hạn của bằng chứng khoa học và sự phù hợp với nhu cầu từng trẻ để đưa ra quyết định chăm sóc hợp lí.

Góp mặt tại diễn đàn, PGS. TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y dược TP.HCM, Trưởng khoa Nội tổng quát 2, Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ về vai trò của hệ vi sinh đường ruột và dinh dưỡng phù hợp đối với khả năng hấp thu, miễn dịch và phát triển toàn diện của trẻ.

Giới khoa học tiếp tục nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến hỗ trợ phụ huynh chăm sóc trẻ. - Ảnh: T.L

Dinh dưỡng đúng cách, nền tảng cho trẻ phát triển toàn diện

Giới khoa học tiếp tục nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến hỗ trợ phụ huynh chăm sóc trẻ phát triển. Trong đó, công thức bổ sung 5 loại HMO hàm lượng cao đã được chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe trẻ.

Thông tin từ nghiên cứu lâm sàng của Abbott tại Hội Nghị Tiêu hóa Gan Mật Dinh dưỡng Nhi Châu Âu (ESPGHAN) lần thứ 57 cho thấy, công thức bổ sung 5 loại HMO hàm lượng cao (2.5g/L) gồm 2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL và 6′-SL hỗ trợ cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và hỗ trợ phát triển trí não. Hiệu quả này cũng được chứng minh ở trẻ sinh mổ.

ThS. BSNT. Trần Anh Đức - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết: "Dinh dưỡng chứa 5HMO, BB-12 và Ganglioside đã được chứng minh mang lại lợi ích cho sự phát triển của trẻ.

Qua một nghiên cứu lâm sàng quốc tế, kết quả cho thấy dinh dưỡng chứa 5HMO, BB-12 và Ganglioside giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, hỗ trợ trẻ tiêu hóa tốt, giúp miễn dịch vững vàng và nghiên cứu cũng cho thấy trẻ tăng chỉ số thông minh chung so với nhóm không bổ sung."

Chuyên gia cập nhật về liên kết giữa trục ruột - não - miễn dịch với phụ huynh. - Ảnh: T.L

Chuyên gia tại diễn đàn cho biết trí não của trẻ không phát triển độc lập, mà ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sự liên kết chặt chẽ với sức khỏe đường ruột và miễn dịch thông qua trục ruột – não. Vì vậy, việc quan tâm chăm sóc liên kết ruột – não – miễn dịch từ sớm góp phần tạo nền tảng giúp trẻ phát triển toàn diện.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand, phát biểu tại diễn đàn. - Ảnh: T.L

Thông qua diễn đàn với sự đồng hành của Abbott, những kiến thức dinh dưỡng dựa trên bằng chứng khoa học sẽ tiếp tục được chuyển tải theo cách gần gũi và dễ tiếp cận, giúp cha mẹ mang kiến thức vào việc chăm sóc sức khỏe và sự phát triển của con.

Qua hơn 135 năm, Abbott không ngừng nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh, dựa trên nền tảng khoa học, tiêu biểu là nhãn hàng Similac để đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của trẻ.

Tại Việt Nam, Abbott đã hoạt động hơn 30 năm, đóng góp hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe, tập trung cải thiện dinh dưỡng, phòng tránh và điều trị các bệnh mạn tính, tham gia hoạt động đào tạo đội ngũ y tế và góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng.