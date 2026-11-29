



Lễ khánh thành dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cho 207 hộ dân tại khu tái định cư Bôn Tơ Khế, xã Ia Tul - Ảnh: LÊ KIẾN

Chiều 29-11, UBND xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cho 207 hộ dân tại khu tái định cư Bôn Tơ Khế, xã Ia Tul.

Sự kiện là ngày hội lớn của làng, hàng trăm người dân tạm gác việc nương rẫy đến dự lễ.

Khu tái định cư Bôn Tơ Khế có diện tích gần 22ha, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, gồm nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông, điện, nước, nhà văn hóa, trường mầm non… với tổng kinh phí 310 tỉ đồng.

Dự án triển khai từ cuối năm 2025, đến nay công trình đã hoàn thành và đã di dời 207 hộ dân Bôn Jứ đến khu tái định cư an toàn, bước đầu ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, khu tái định cư Bôn Tơ Khế được xây dựng theo truyền thống của đồng bào Jrai, với 100% nhà ở là nhà sàn gỗ truyền thống.

Khu tái định cư được xây dựng theo văn hóa truyền thống người Jrai - Ảnh: LÊ KIẾN

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, cho biết đây là công trình thể hiện sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân, khi chủ trương xuất phát từ nhu cầu thực tế, nguyện vọng chính đáng của người dân và được cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng chung tay thực hiện.

"Công trình đã hoàn thành, 207 hộ dân đã an cư, cuộc sống sang trang mới, không còn lo ngập lụt khi mưa bão về. Người dân an tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Thời gian tới, địa phương hướng đến xây dựng nơi đây thành khu du lịch cộng đồng", ông Đức nói.

Đông đảo người dân vui mừng chào đón lãnh đạo tỉnh Gia Lai dự lễ khánh thành khu tái định cư Bôn Tơ Khế Ảnh: LÊ KIẾN

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá khu tái định cư Bôn Tơ Khế là một trong những khu tái định cư có quy mô lớn, được quy hoạch bài bản, đồng bộ.

Đặc biệt, nhà sàn truyền thống được bố trí hài hòa với không gian sinh hoạt cộng đồng, vừa tạo diện mạo mới cho khu dân cư, vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của nhân dân.

Năm 2025, tỉnh Gia Lai hứng chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 và mưa lũ lịch sử, khiến 57.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó khoảng 28.000 ngôi nhà bị ngập sâu, hư hỏng, tổng thiệt hại trên 11.500 tỉ đồng.

Trước tình hình cấp bách, tỉnh Gia Lai đã triển khai 16 dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai cho 1.800 hộ dân với 10.000 người.

100 bồn chứa nước sạch đến bà con vùng hạn Gia Lai TTO - Sáng 18-5, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Gia Lai, nhãn hàng Comfort 1 lần xả thuộc Công ty Unilever, Công ty AEON Việt Nam tặng 100 bồn chứa nước cho 100 hộ dân 2 xã Ia Tul và Ia Kdăm (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai).



