Kết luận ban đầu vụ cá nuôi chết bất thường ở Khánh Hòa

Cá chim nuôi lồng sắp xuất bán bị chết hàng loạt ở Đại Lãnh - Ảnh người dân cung cấp

Ngày 21-10, ông Phạm Trúc Việt - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết đến nay không còn tình trạng cá nuôi chết hàng loạt xảy ra trên địa bàn. Hiện cơ quan chức năng cũng đã có kết luận ban đầu về tình trạng trên.

Cá nuôi chết bất thường

Ông Tạ Chí Thái Nguyên - một hộ nuôi thủy sản ở khu vực biển Hòn Săng, xã Đại Lãnh - xác định tình trạng cá chết xuất hiện hồi giữa tháng 9. Đến khoảng ngày 20-9 trở đi thì cá chết ngày càng nhiều hơn, mỗi ngày có 50 - 60 con chết/lồng.

Gia đình ông Nguyên có 260 ô lồng nuôi, chủ yếu nuôi cá chim, với nhiều lứa cá từ 3 - 6 tháng. Ngoài một số lứa đã xuất bán, số còn lại vẫn đang tiếp tục nuôi thì xảy ra tình trạng bị chết bất thường.

Tương tự, tại khu vực nuôi của ông Võ Phúc Toàn cũng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Gia đình ông Toàn đầu tư 60 ô lồng nuôi thủy sản, trong đó chủ yếu là cá chim. Lứa cá nuôi được 3 tháng có mật độ khoảng 3.000 con/ô lồng.

Theo ông Toàn, tình trạng cá chết kéo dài khoảng 7 ngày, với triệu chứng lở loét trên thân, bơi lờ đờ trên mặt nước.

Theo các hộ nuôi thủy sản tại khu vực biển Hòn Săng, tình trạng cá chim nuôi trong lồng chết rải rác, có hộ thiệt hại hơn 50%. Cá chết có đặc điểm chung lở loét trên thân, bơi lờ đờ trên mặt nước.

Để tránh bị thiệt hại, từ cuối tháng 9, các hộ nuôi tranh thủ bán "lúa non" để vớt vát vốn bỏ ra.

Theo lãnh đạo UBND xã Đại Lãnh, sau khi nhận phản ánh của người dân, địa phương đã phối hợp với Trạm Kiểm ngư Ninh Hòa - Vạn Ninh, cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa, tìm nguyên nhân vụ việc.

Nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn

Theo UBND xã Đại Lãnh, toàn xã có gần 920 bè nuôi thủy sản với 35.662 ô lồng, với tổng diện tích khoảng 570.592m². Sản phẩm nuôi chủ yếu là cá chim và tôm hùm. Vùng nuôi cách bờ khoảng 6km. Qua kiểm tra, chỉ có hiện tượng cá chết, còn tôm hùm chưa ghi nhận có gì bất thường.

Ngay tại vùng nuôi Hòn Săng - nơi xảy ra hiện tượng cá chết, kết quả đo lúc 10h41 ngày 25-9 cho thấy độ mặn của nước ở mức 30,8‰; nhiệt độ 29,4 độ C; hàm lượng oxy hòa tan (DO) 6mg/l và pH 8,1. Các chỉ số đều nằm trong khoảng giới hạn theo quy định.

Đại Lãnh là một trong những vùng biển nuôi trồng thủy sản lớn của tỉnh Khánh Hòa, trong đó tôm hùm, cá là 2 loài cho hiệu quả kinh tế cao của địa phương - Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Phạm Trúc Việt, sau khi lấy mẫu, cơ quan chức năng chuyên môn đã có kết luận ban đầu về tình trạng cá chết là do có mùa gió Nam năm nay kéo dài hơn mọi năm. Trong thời gian này, trên địa bàn có tình trạng mưa lớn bất thường xảy ra. Từ đó khiến môi trường bị thay đổi khiến thủy sản bị chết.

Cùng ngày, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa) cho biết bước đầu nhận định cá chết ở xã Đại Lãnh có thể do thiếu oxy trong thời gian dài. Tình trạng này được thể hiện qua dấu hiệu mang nhợt nhạt khiến cá suy yếu, giảm ăn, bỏ ăn và chết.

Đáng chú ý, kết quả giám sát dịch bệnh thủy sản đợt 2 năm 2026 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho thấy trong 12 mẫu cá biển thương phẩm được lấy trên địa bàn tỉnh, có 11 mẫu nhiễm vi khuẩn Vibrio spp, vượt ngưỡng giới hạn cho phép và 1 mẫu dương tính với vi rút gây bệnh hoại tử thần kinh (VNN).

Chi cục Chăn nuôi và Thú ý cho biết vi khuẩn Vibrio spp được ghi nhận tại nhiều địa phương, trong đó có xã Đại Lãnh. Tuy nhiên hiện chưa đủ cơ sở để khẳng định các tác nhân trên là nguyên nhân trực tiếp gây cá chết tại Đầm Môn (xã Đại Lãnh).

Làm gì để bảo vệ đàn cá nuôi?

Để bảo vệ đàn cá nuôi, duy trì môi trường biển, UBND xã Đại Lãnh khuyến cáo người nuôi lồng bè tuân thủ quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên biển; thực hiện kê khai ban đầu trước khi thả giống; ghi chép nhật ký nuôi. Đồng thời lưu giữ giấy chứng nhận kiểm dịch, hồ sơ mua con giống và tuân thủ quy trình kỹ thuật.

Ngoài ra, giải pháp được địa phương đặc biệt lưu ý là người nuôi nên chủ động trang bị thiết bị theo dõi các thông số cơ bản, như nhiệt độ, độ mặn, độ kiềm, pH, DO... Qua đó có thể nhận biết sớm sự thay đổi chất lượng nước khi thời tiết biến động.

Khi thủy sản có biểu hiện ngộp, nổi đầu, cần bố trí thiết bị sục khí để tăng hàm lượng oxy trong nước. Lồng nuôi cũng phải được vệ sinh thường xuyên nhằm tăng khả năng trao đổi nước.

Đặc biệt, khi phát hiện môi trường vùng nuôi diễn biến bất thường hoặc thủy sản chết, người dân phải sớm thông báo cho cơ quan chức năng. Xác thủy sản chết phải được thu gom, đưa vào bờ xử lý, tuyệt đối không xả xuống vùng nuôi làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm.

Đồng thời người nuôi cần duy trì mật độ lồng phù hợp, không thả giống trong điều kiện thời tiết bất lợi hoặc khi các yếu tố môi trường chưa bảo đảm.