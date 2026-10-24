iPhone Duo gây sốt, nhưng ô tô màn hình gập lại bị xóa sổ

Dù chưa chính thức có mặt trên thị trường, nhưng các nhà quản lý có thể cấm ô tô màn hình gập ngay từ bây giờ - Ảnh minh họa do AI tạo

Trung Quốc đang siết quản lý các công nghệ trên ô tô hiện đại, đặc biệt là những trang bị có thể ảnh hưởng đến an toàn, bao gồm cả công nghệ màn hình gập đang gây sốt với sự ra đời của iPhone Duo và nhiều mẫu tương tự khác trước đó.

Ô tô màn hình gập không được phép tồn tại?

Sau động thái cấm tay nắm cửa điện tử dạng bật ra do nguy cơ khóa trái khi gặp tai nạn, nước này tiếp tục thúc đẩy việc sử dụng nút bấm và công tắc vật lý cho các chức năng quan trọng. Màn hình cảm ứng và một số tiện nghi nội thất cũng đang được xem xét.

Theo thông báo mới của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), nước này có thể cấm hoàn toàn màn hình dẻo và màn hình gập trên ô tô.

Hiện chưa có mẫu xe thương mại nào của Trung Quốc được trang bị sẵn màn hình gập. Tuy nhiên, công nghệ này đã xuất hiện. Đầu năm nay, hãng công nghệ BOE của Trung Quốc đã giới thiệu một mẫu màn hình có thể uốn cong.

MIIT còn đề xuất đánh giá mức độ an toàn của màn hình giải trí cỡ lớn, các màn hình khác và hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). Các bài kiểm tra sẽ tập trung vào nguy cơ gây mất tập trung, độ an toàn khi va chạm và khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.

Không chỉ màn hình gập, màn hình quá lớn, quá gây xao nhãng cũng đang bị xem xét lại trên góc độ an toàn - Ảnh minh họa: Carcoops

Những loại màn hình gây mất tập trung quá mức có thể bị cấm bán ra thị trường.

Đề xuất này có thể ảnh hưởng đến nhiều hãng xe Trung Quốc. Những năm gần đây, các nhà sản xuất liên tục tăng kích thước màn hình trên xe mới. Một số mẫu còn có màn hình lớn dành riêng cho hành khách phía trước.

Điều này được dự báo cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp thế giới. Dù quy định sẽ chỉ áp dụng cho xe Trung Quốc, nhưng cũng sẽ buộc các nước khác phải xem xét khi đề cập đến an toàn.

Ghế không trọng lực cũng có thể bị cấm

Ngoài màn hình, Trung Quốc đang xem xét siết quản lý một số trang bị nội thất khác.

Loại ghế có thể khiến người ngồi trong xe càng thêm thoải mái cũng đứng trước nguy cơ bị cấm - Ảnh: Motor.es

Đáng chú ý là ghế "không trọng lực". Loại ghế này có thể ngả sâu và mở rộng phần đỡ chân, giúp người ngồi thư giãn như đang nằm.

Người lái không thể sử dụng chế độ này khi xe đang chạy. Tuy nhiên, hành khách trên nhiều mẫu xe vẫn có thể kích hoạt chức năng ngả ghế.

Trung Quốc đang cân nhắc cấm sử dụng ghế không trọng lực khi xe di chuyển. Thông báo không nêu lý do cụ thể, nhưng nhiều khả năng liên quan đến an toàn.

Các cơ quan quản lý cũng đang xem xét hệ thống đèn LED ban ngày cho phép người dùng tự thiết kế kiểu hiển thị.

Ngoài ra, MIIT đề xuất cấm điều khiển một số chức năng quan trọng bằng giọng nói. Những chức năng được đề cập gồm bật đèn pha, mở cửa và mở nắp ca-pô.

Nếu được thông qua, quy định mới sẽ áp dụng với xe sản xuất từ ngày 1-1-2027. Các mẫu xe đã bán trên thị trường phải được cập nhật trước ngày 1-7-2027.

Theo CNEVPost, những mẫu xe không đáp ứng yêu cầu có thể bị triệu hồi hoặc ngừng sản xuất.