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Hướng tới đào tạo nghề theo dạng 'sandwich'

tác giả
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gợi mở cần nghiên cứu, lựa chọn, hình thành các trường tập trung đào tạo thực hành, phát triển kỹ năng. Trong đó, các trường hướng tới đào tạo theo dạng "sandwich" (xen kẽ lý thuyết và thực hành), ưu tiên 70% thực hành...

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Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 12-11, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức Hội nghị tổng kết và nhân rộng kết quả tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026.

Học chuyên gia nước ngoài để tiến bộ

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Đạm - Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - nêu Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới đã chuyển dịch mạnh mẽ từ các nghề cơ khí, sản xuất truyền thống sang các nhóm tự động hóa, công nghệ cao, xanh hóa và chuyển đổi số như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, điện tử công nghiệp, an ninh mạng, robot di động, cơ điện tử...

Kỳ thi cung cấp hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề thế giới được cập nhật liên tục theo xu hướng công nghệ tiên tiến nhất của các tập đoàn công nghệ và công nghiệp đa quốc gia. Đây là căn cứ để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ứng dụng, đổi mới chương trình giảng dạy.

Thời gian tới, ông Trần Thanh Đạm cho rằng cần hoàn thiện các chính sách ưu đãi, vinh danh, đồng thời chuẩn hóa đào tạo theo tiêu chuẩn thế giới. Đặc biệt là tuyển chọn thí sinh từ sớm, huấn luyện chuyên sâu, liên tục tối thiểu 1-2 năm và đảm bảo kinh phí từ ngân sách nhà nước, đồng thời huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp.

Thí sinh Đỗ Văn Đức - Đại học Công nghiệp Hà Nội - bày tỏ bên cạnh việc rèn luyện các nội dung thi đấu, điều quan trọng là phải hiểu sâu bản chất của công việc, nguyên lý kỹ thuật và quy trình thực hiện.

"WorldSkills đòi hỏi độ chính xác, tính ổn định và khả năng duy trì phong độ trong thời gian dài. Vì vậy, mỗi giờ luyện tập đều cần được thực hiện với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao nhất" - anh Đức nói.

Nhắc tới cơ hội gặp các chuyên gia hàng đầu, anh khuyên các bạn hãy tận dụng trao đổi để tiếp cận các phương pháp làm việc tiên tiến, mở rộng tư duy.

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Các thí sinh giành huy chương kỹ năng nghề xuất sắc được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: HÀ QUÂN

AI tác động lớn đến dạy, học và thị trường lao động

Tại hội nghị, ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - chia sẻ Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới có sự thay đổi lớn trong bài toán tổ chức thi, đề thi và cho thấy AI tác động lớn đến dạy và học cùng thị trường lao động.

Theo ông Quân, các nhà trường, thầy cô, thí sinh thu được nhiều bài học, trao đổi để nhân rộng, hướng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và nâng tầm kỹ năng của người lao động Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, Luật Giáo dục nghề nghiệp 2025 đã cho phép hợp tác, đầu tư quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Như vậy, các bạn trẻ có thể đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức vừa học vừa làm, sau vài năm về nước sẽ thành các kỹ sư có tay nghề, kỹ năng thực hành tốt. Tuy nhiên các em phải học kiến thức, kỹ năng trước, vừa giảm thiểu chi phí, vừa giúp mở rộng cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Ông gợi mở cần nghiên cứu, lựa chọn, hình thành các trường tập trung đào tạo thực hành, phát triển kỹ năng. Trong đó, các trường hướng tới đào tạo theo dạng "sandwich" (xen kẽ lý thuyết và thực hành), ưu tiên 70% thực hành, học sinh cần tham gia sát hạch các module bài học...

Có chính sách học bổng hoặc miễn giảm học phí cho các em đạt thành tích cao trong kỳ thi kỹ năng nghề, thậm chí bồi dưỡng để thí sinh xuất sắc có cơ hội trở thành giảng viên trong tương lai.

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Chiều 26-10, tại ga Bến Thành, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC) phối hợp Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi tay nghề thanh niên công nhân Metro với chủ đề 'HURC phát triển - Vững vàng chuyên môn'

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HÀ QUÂN
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    Chủ đề: kỹ năng nghề hàn quốc Lê Quân Nhật bản Bộ Giáo dục và Đào tạo

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