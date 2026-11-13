Hợp tác về chuyên sâu phẫu thuật tim trẻ em tại TP Cần Thơ

Các bên ký kết bản ghi nhớ hợp tác nâng cao năng lực ngoại tổng hợp, chuyên sâu phẫu thuật tim tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ - Ảnh: T.LŨY

Các bên tham gia ký kết gồm Tổ chức Operation Child Life (OCL), Quỹ từ thiện Christina Noble Children's Foundation (CNCF) và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM).

Bác sĩ CKII Ông Huy Thanh - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ - cho biết bản thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 12-11-2026 đến 31-5-2029, ghi nhớ thiết lập khung hợp tác giữa các bên nhằm triển khai chương trình trao đổi y tế trên nguyên tắc chung: hợp tác đào tạo, trao đổi kiến thức, chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực cho đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ lĩnh vực ngoại tổng hợp và chuyên sâu phẫu thuật tim trẻ em.

Trong giai đoạn 1 của chương trình hợp tác, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ sẽ được tiếp nhận đào tạo, hướng dẫn phẫu thuật tim từ giáo sư Martin Thomas Corbally - Giám đốc Tổ chức OCL, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (với sự hỗ trợ cơ sở vật chất phòng phẫu thuật của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố).

Giai đoạn 2, sẽ triển khai thực hiện các kỹ thuật ngay tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, với sự hỗ trợ của ê kíp đến từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và dưới sự giám sát của giáo sư Martin Thomas Corbally.

Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ hy vọng với bề dày kinh nghiệm 48 năm trong lĩnh vực lâm sàng ngoại tổng hợp và hơn 20 năm hỗ trợ phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), GS Martin sẽ giúp triển khai phẫu thuật tim trẻ em thành công tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ.

"Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng chương trình hợp tác giữa các bên sẽ mở ra lộ trình phát triển ngoại nhi chuyên sâu, tiến tới xây dựng năng lực phẫu thuật tim trẻ em, mở ra cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao trong chăm sóc sức khỏe trẻ em khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chúng tôi sẽ tiến hành các bước nhanh chóng xây dựng đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu, đồng thời đề xuất đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như quy trình chuyên môn đồng bộ.

Đặc biệt hệ thống hồi sức tích cực, máy móc, nhân lực bảo đảm các điều kiện để phát triển những kỹ thuật chuyên sâu lĩnh vực ngoại nhi, phẫu thuật tim trẻ em", bác sĩ Thanh nói thêm.

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