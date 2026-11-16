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Honda SH bản giới hạn về Việt Nam, giá dự kiến ngang ô tô điện mini

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 đã về Việt Nam và đang hoàn tất thủ tục thông quan. Mẫu xe nhập khẩu từ Ý thuộc bộ sưu tập giới hạn 500 chiếc trên toàn cầu, giá dự kiến không dưới 220 triệu đồng.

Lô xe Honda SH 150i HRC 2026 đã về Việt Nam - Ảnh: Rebel Motor

Đại diện đơn vị nhập khẩu Rebel Motor cho biết lô xe Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 đã về Việt Nam, hiện đang hoàn tất thủ tục thông quan và kiểm định trước khi bàn giao cho khách đặt mua.

Mẫu xe này lần đầu được giới thiệu tại triển lãm Motodays diễn ra ở Rome (Ý) vào tháng 3-2026.

Giá bán chính thức tại Việt Nam chưa được công bố. Song theo một số thông tin, Honda SH 150i HRC có thể được chào bán với giá không dưới 220 triệu đồng, cao hơn cả mẫu ô tô điện mini VinFast VF 2 giá 188 triệu đồng hay Nano S05 của TMT Motors (từ 148 triệu đồng).

Điểm nổi bật của Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 nằm ở bộ tem Tricolour lấy cảm hứng từ Honda Racing Corporation (HRC), phối ba màu trắng, đỏ và xanh lam. Cách phối màu này cũng xuất hiện trên mẫu mô tô thể thao Honda CBR1000RR-R Fireblade.

Ngoài bộ tem đặc trưng, mặt nạ trước còn có dòng chữ "Special Edition" cùng số thứ tự riêng của từng xe.

Theo Rebel Motor, mỗi chiếc được đánh số từ 001/500 đến 500/500, đồng bộ giữa mặt nạ và chi tiết nhận diện trên mâm hợp kim nhôm. Honda Italia không sử dụng số trùng nhau giữa hai phiên bản 125i và 150i.

Honda SH phiên bản đặc biệt có bộ tem lấy cảm hứng từ xe đua HRC - Ảnh: Rebel Motor

Đi kèm mỗi xe là mũ bảo hiểm phối màu HRC, in số thứ tự tương ứng. Mẫu xe còn được trang bị thùng hành lý phía sau tích hợp khóa từ và chức năng mở khóa điện tử.

Về kiểu dáng tổng thể, Honda SH bản HRC không khác biệt nhiều so với SH160i được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 11-2025.

Về vận hành, Honda SH 150i HRC gần như giữ nguyên thông số so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ xi lanh đơn dung tích 156,6cc, cho công suất khoảng 16,8 mã lực và mô men xoắn cực đại 14,8Nm.

Mỗi chiếc Honda SH HRC đều có số thứ tự riêng - Ảnh: Rebel Motor

Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 được sản xuất giới hạn 500 chiếc, gồm 200 xe SH 125i và 300 xe SH 150i.

Toàn bộ được lắp ráp tại nhà máy Honda Italia Industriale ở Atessa, vùng Abruzzo (Ý). Đây là nhà máy sản xuất xe máy duy nhất của Honda tại châu Âu. Năm 2026 cũng đánh dấu 25 năm nhà máy này sản xuất dòng xe SH.

Trước đó, nhiều phiên bản Honda SH nhập khẩu từ Ý với số lượng hạn chế cũng từng xuất hiện tại Việt Nam. Trong đó, Honda SH Vetro được đưa về giữa năm 2024 với giá khoảng 170 triệu đồng. Tiếp đến, Honda SH 150i Sport Edition 2025 cũng được nhập khẩu với giá bán hơn 200 triệu đồng.

Honda SH bản giới hạn về Việt Nam, giá dự kiến ngang ô tô điện mini - Ảnh 4.Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại

Honda SH 350i phiên bản 2027 được nâng cấp một số tiện nghi, trong khi động cơ và thiết kế tổng thể không thay đổi đáng kể.

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THANH LINH
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    Chủ đề: Honda SH giá xe Honda honda xe máy Honda

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