Honda CR-V thế hệ mới sẽ bỏ máy xăng, chỉ còn hybrid vì bán quá tốt

Honda CR-V thế hệ mới được hé lộ những thông tin đầu tiên trước khi ra mắt chính thức - Ảnh: Honda

Honda vừa hé lộ những thông tin đầu tiên về CR-V thế hệ tiếp theo, dự kiến ra mắt năm 2027 và được bán tại Mỹ dưới tên gọi Honda CR-V 2028.

Đáng chú ý, mẫu SUV này sẽ không còn phiên bản sử dụng động cơ xăng truyền thống. Thay vào đó, toàn bộ các phiên bản đều sử dụng hệ truyền động hybrid. Đây là thay đổi lớn so với Honda CR-V hiện hành, vốn có cả tùy chọn động cơ xăng và hybrid.

Theo Honda, CR-V thế hệ mới sẽ được trang bị hệ thống hybrid hai mô tơ thế hệ thứ năm, với công suất cải thiện và mức tiêu thụ nhiên liệu dự kiến giảm hơn 10% so với hiện tại.

Tuy nhiên, hãng chưa công bố thông số công suất và mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể.

Bên cạnh hệ truyền động, Honda CR-V mới còn sử dụng nền tảng khung gầm hoàn toàn mới. Kết cấu thân xe được tăng độ cứng tại các vị trí chịu lực, đồng thời giảm trọng lượng tổng thể nhờ những phương pháp chế tạo mới.

Hiện Honda chưa công bố hình ảnh hoàn chỉnh của CR-V thế hệ tiếp theo.

Honda chưa hé lộ hình ảnh CR-V mới, nhưng dựa vào font chữ trong ảnh nhá hàng có thể dự đoán mẫu xe sẽ trở nên góc cạnh hơn, hầm hố hơn - Ảnh: Cartoq

Quyết định chuyển hoàn toàn sang hệ truyền động hybrid được đưa ra trong bối cảnh phiên bản này ngày càng chiếm tỉ trọng lớn trong doanh số CR-V tại Mỹ.

Theo Motor1, Honda CR-V hybrid hiện đóng góp hơn 50% tổng doanh số của dòng xe này. Doanh số hằng năm của phiên bản hybrid cũng đã tăng gấp 10 lần so với năm 2020.

Trên toàn bộ danh mục sản phẩm của Honda tại Mỹ, xe hybrid hiện chiếm khoảng 30% doanh số.

Hãng dự báo doanh số xe hybrid trong năm 2026 tiếp tục lập kỷ lục mới, sau hai năm 2024 và 2025 đạt kết quả cao. Riêng CR-V, Honda kỳ vọng doanh số tại Mỹ tiếp tục vượt 400.000 xe trong năm thứ ba liên tiếp.

Sự tăng trưởng của phiên bản hybrid là một trong những yếu tố dẫn đến quyết định loại bỏ động cơ xăng thuần trên CR-V thế hệ mới.

Honda CR-V lần đầu ra mắt vào năm 1997. Thế hệ tiếp theo dự kiến trình làng năm 2027, đúng dịp kỷ niệm 30 năm xuất hiện của dòng SUV này.