Hoiana Resort & Golf cùng chính quyền hai xã Duy Nghĩa và Thăng An trao tặng sáu máy lọc nước cho các điểm trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn - Ảnh: TBD

Ngày 28-11, Hoiana Resort & Golf phối hợp với chính quyền địa phương hai xã Duy Nghĩa và Thăng An (TP Đà Nẵng) trao tặng sáu máy lọc nước cho các điểm trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Qua khảo sát thực tế, một số điểm trường vẫn còn gặp khó khăn trong việc bảo đảm nguồn nước uống sạch. Nhiều nơi chưa được trang bị máy lọc nước hoặc hệ thống lọc đã cũ, công suất thấp, khiến học sinh và giáo viên phải tự chuẩn bị nước uống mỗi ngày.

Tại một số khu vực, nguồn nước còn bị nhiễm phèn, ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt. Việc bổ sung hệ thống lọc nước tại trường học vì vậy trở thành nhu cầu thiết thực.

Sáu máy lọc nước được trao tặng sử dụng công nghệ RO, gồm hai máy công suất 50 lít/giờ và bốn máy công suất 30 lít/giờ. Các thiết bị được bố trí phù hợp với số lượng học sinh và nhu cầu sử dụng tại từng điểm trường.

Nhân viên hướng dẫn cách sử dụng máy lọc nước - ẢNh: TBD

Sau khi đưa vào vận hành, hệ thống dự kiến đáp ứng nhu cầu nước uống hằng ngày cho gần 800 học sinh cùng cán bộ, giáo viên và nhân viên tại sáu điểm trường.

Trước khi lắp đặt, đơn vị triển khai đã khảo sát điều kiện hạ tầng tại từng trường. Nguồn nước sau lọc cũng được kiểm nghiệm, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

Bà Lê Thị Kiều, phó hiệu trưởng Trường mẫu giáo Duy Nghĩa, cho biết việc trang bị máy lọc nước góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhà trường.

Các cháu mẫu giáo tại một điểm trường vui trong ngày tiếp nhận máy lọc nước - Ảnh: TBD

"Đây là sự hỗ trợ thiết thực và ý nghĩa từ Hoiana dành cho các em học sinh, giúp đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ. Chúng tôi sẽ quản lý, bảo trì tốt để hệ thống phát huy hiệu quả lâu dài", bà Kiều chia sẻ.

Trước đó, năm 2020, Hoiana cũng đã trao tặng sáu máy lọc nước cho các điểm trường tại xã Duy Hải và huyện Duy Xuyên (trước đây).

Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ cộng đồng được doanh nghiệp duy trì nhằm cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh tại địa phương.