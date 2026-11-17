Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 17-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm ký ban hành Quyết định số 164 về phân cấp một số nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho Sở Công Thương.

Đáng chú ý, Sở Công Thương được giao tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo về bán hàng đa cấp. Doanh nghiệp phải gửi hồ sơ ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, sở phải thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. Doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày tổ chức.

Trường hợp sở không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn quy định, doanh nghiệp được tổ chức sự kiện theo nội dung đã thông báo.

Việc phân cấp này đưa hoạt động hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp vào quy trình thông báo và giám sát cụ thể. Đây cũng là những hoạt động người dân cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định tham gia mạng lưới bán hàng hoặc mua sản phẩm.

Ngoài quản lý hội nghị, hội thảo và khóa đào tạo, Sở Công Thương còn được giao cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp và cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

Khi phát hiện vi phạm, sở có trách nhiệm chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Quyết định cũng quy định trách nhiệm của Sở Công Thương trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc. Nếu nhận được phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc doanh nghiệp chưa hoàn thành trách nhiệm đối với người tham gia, Sở phải thông báo để doanh nghiệp giải quyết, đồng thời thông tin đến UBND cấp tỉnh hoặc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố liên quan và Bộ Công Thương.

Sở Công Thương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp; đồng thời hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Từ phối hợp liên ngành đến phân cấp quản lý bán hàng đa cấp Năm 2017: UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 12/2017, lần đầu thiết lập quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Năm 2021: Quyết định 04/2021 thay thế quy chế năm 2017, quy định việc phối hợp tiếp nhận, trao đổi thông tin, tuyên truyền pháp luật, thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động đa cấp. Năm 2026: UBND tỉnh ban hành Quyết định 70/2026 về quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 1-7. Quy chế giao Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành và UBND cấp xã. Một điểm đáng chú ý là nhiệm vụ kiểm tra cả hoạt động đa cấp trực tuyến núp bóng thương mại điện tử; tiếp nhận phản ánh, khiếu nại và phối hợp xử lý dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái quy định. Quyết định này thay thế quy chế năm 2021 của Quảng Ngãi và quy chế năm 2019 của tỉnh Kon Tum (cũ). Ngày 17-11-2026: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm ký Quyết định 164/2026, phân cấp thêm thẩm quyền cho Sở Công Thương.

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