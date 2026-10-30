Học sinh lớp 2 ở Quảng Trị giành giải nhất, nhì làm video truyền thông về lối sống xanh

Hai học sinh Lê Lê Hoàng Nguyên (thứ hai từ phải qua) và Nguyễn Cao Thục Anh (thứ hai từ trái qua) nhận giải nhất - Ảnh: BTC

Lễ trao giải cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” đã được Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo… tổ chức ngày 30-10 tại Hà Nội.

Hai em Lê Lê Hoàng Nguyên và Nguyễn Cao Thục Anh là hai học sinh Trường tiểu học, THCS và THPT Trưng Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Ngôi trường này cũng có một học sinh khác, cùng lớp 2D, giành giải nhì, là Lê Ngọc Phương Nhi.

Hai giải nhì khác thuộc về các học sinh lớp 4 ở Cao Bằng và Quảng Ninh: giải nhì cho Nguyễn Ngọc Linh, lớp 4D, Trường tiểu học và THCS Hợp Giang, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng; và giải nhì cho nhóm 3 học sinh lớp 4 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh gồm Hoàng Tường Vy, Trần Bảo Anh Thư, Vũ Lê Khánh Giang.

Ngoài ra ban tổ chức còn trao 6 giải ba và 30 giải khuyến khích, hầu hết là học sinh tiểu học, có những em mới là học sinh lớp 1.

Ban tổ chức còn trao các giải tập thể cho các trường, và các danh hiệu Đại sứ Milo sáng tạo, Đại sứ Milo truyền cảm hứng, danh hiệu Sáng kiến xanh, danh hiệu Lối sống xanh, danh hiệu Thí sinh được yêu thích nhất.

Gần 900 video học sinh tiểu học truyền thông về lối sống xanh Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phan Việt Hùng, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết đây là cuộc thi làm video, giúp học sinh rèn kỹ năng làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ số để truyền tải những thông điệp tích cực đến cộng đồng, giúp các em chủ động thực hiện những việc làm thiết thực vì môi trường. Dù được phát động vào đầu hè (tháng 5-2026), cuộc thi vẫn nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh trên cả nước, gần 900 video của học sinh từ 274 trường tiểu học thuộc 22 tỉnh, thành phố được gửi về cho ban tổ chức. Nhiều video được đầu tư nghiêm túc, có nội dung rõ ràng, ý tưởng sáng tạo, thể hiện sự quan tâm của các em đối với vấn đề phân loại rác thải và bảo vệ môi trường.