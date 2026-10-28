Học lái xe ô tô mọi lúc, mọi nơi nhờ nền tảng số tích hợp AI

Trung tâm Sát hạch lái xe Hiệp Phát - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 28-10, Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát tổ chức buổi cung cấp thông tin về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong đào tạo lái xe ô tô, với trọng tâm là nền tảng học tập trực tuyến và quản lý quá trình đào tạo.

Học lý thuyết mọi lúc, theo dõi tiến độ trên nền tảng số

Theo Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát, sau khi giới thiệu giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo lái xe vào tháng 8-2025, doanh nghiệp tiếp tục phát triển nền tảng Hiệp Phát HPO, bổ sung các tính năng quản lý dữ liệu thực hành trên cabin điện tử, dữ liệu DAT và mô phỏng sa hình, đường trường.

Các tính năng này hỗ trợ học viên làm quen với bài tập, tình huống giao thông và lộ trình thực hành trước khi tham gia các buổi học thực tế. Đồng thời cơ sở đào tạo có thể theo dõi tiến độ học tập của học viên trong suốt khóa học.

PGS.TS Nguyễn Thanh Bình - Phó giám đốc Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát - trình bày về ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đào tạo lái xe ô tô - Ảnh: NGỌC KHẢI



PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát, cho biết nền tảng cho phép học viên tiếp cận bài giảng lý thuyết bằng điện thoại hoặc máy tính, không bị giới hạn về thời gian và địa điểm.

Học liệu được số hóa, kết hợp video 360 độ, hình ảnh mô phỏng và các câu hỏi trắc nghiệm để học viên ôn tập. Hệ thống cũng ghi nhận thời gian học, nhắc nhở khi học viên chưa đáp ứng đủ số giờ theo yêu cầu và hỗ trợ theo dõi tiến độ hoàn thành chương trình.

Theo doanh nghiệp, việc học trực tuyến giúp học viên chủ động thời gian, giảm nhu cầu đi lại để học lý thuyết và có thể xem lại bài giảng theo tốc độ tiếp thu của mình.

Hệ thống đáp ứng yêu cầu đào tạo từ xa

Học viên ôn tập thực hành lái ô tô tại Trung tâm sát hạch lái xe Hiệp Phát trước kỳ thi sát hạch - Ảnh: NGỌC KHẢI

Trước đó ngày 21-8, Sở Xây dựng TP.HCM thông báo kết luận của Phó giám đốc Sở Xây dựng Bùi Hòa An tại cuộc họp kiểm tra, đánh giá giải pháp ứng dụng công nghệ xây dựng quy trình đào tạo lái xe trên nền tảng số tích hợp AI của Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát.

Theo kết luận, hệ thống Hiệp Phát HPO được xây dựng bám sát nội dung, chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành. Hình ảnh trực quan, sinh động hỗ trợ người học tham gia các khóa đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.

Sở Xây dựng đánh giá hệ thống đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo lái xe theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn quy định tại Phụ lục XXIII, Thông tư 14/2025/TT-BXD ngày 30-6-2025. Sau khi được kiểm tra, công nhận, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hiệp Phát đã triển khai hình thức đào tạo này trong các khóa học của đơn vị.

Từ ngày 1-7-2026, doanh nghiệp tiếp tục bổ sung tính năng xác nhận học viên, ghi nhận thời gian học mô phỏng trên cabin điện tử, tổng hợp dữ liệu DAT từ hệ thống của Cục Đường bộ Việt Nam và thông báo tiến độ học tập.

Học viên tại phòng thực tập cabin tập lái - Ảnh: NGỌC KHẢI



Tuy nhiên theo Sở Xây dựng TP.HCM, hệ thống Hiệp Phát HPO không thay thế hoàn toàn các phần mềm, hệ thống đang vận hành theo quy định, trong đó có hệ thống quản lý, giám sát đào tạo lái xe và hệ thống DAT của Cục Đường bộ Việt Nam.

Sở đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, tăng khả năng kết nối và khai thác dữ liệu với các hệ thống hiện hành, đồng thời bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và thực hiện đúng các quy định về đào tạo lái xe.

Việc ứng dụng công nghệ số và AI trong đào tạo được kỳ vọng hỗ trợ học viên chủ động hơn trong học tập, đồng thời giúp cơ sở đào tạo theo dõi quá trình học. Tuy nhiên các giải pháp công nghệ vẫn phải được triển khai trong khuôn khổ quy định hiện hành về chương trình đào tạo và điều kiện sát hạch lái xe.