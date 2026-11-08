Học bổng của Chính phủ Singapore sắp mở: Học sinh Việt cần chuẩn bị gì?

Kinh nghiệm 'săn' học bổng 'hot' hàng đầu cho của Chính phủ Singapore dành cho học sinh ASEAN ra sao - Ảnh: CNA

TS Đinh Hoàng Hà - chuyên gia giáo dục Singapore, Trưởng Đại diện Hanbridge Institute tại Việt Nam - chia sẻ một số kinh nghiệm cho phụ huynh, học sinh Việt Nam về những điểm mới cũng như lưu ý về học bổng ASEAN 2027.

Học bổng toàn phần cho bốn năm học, mở đăng ký đầu năm 2027

Học bổng ASEAN dành cho học sinh Việt Nam bậc trung học và dự bị đại học là chương trình học bổng của Chính phủ Singapore, hướng đến những học sinh có năng lực học tập tốt, khả năng tiếng Anh thành thạo, tinh thần chủ động và sự tích cực trong các hoạt động ngoại khóa, xã hội.

Học sinh được tuyển chọn sẽ nhận học bổng trong bốn năm, bao gồm học phí, chi phí ăn ở tại ký túc xá, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, vé máy bay khứ hồi và lệ phí thi tốt nghiệp. Tổng giá trị học bổng có thể vượt 3 tỉ đồng/học sinh trong toàn bộ thời gian học tập.

Học bổng không đi kèm cam kết làm việc ba năm sau khi tốt nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học, học sinh có thể lựa chọn tiếp tục học đại học tại Singapore hoặc tại những quốc gia khác tùy theo năng lực và nguyện vọng.

Kỳ xét tuyển học bổng ASEAN 2027 sẽ mở cổng đăng ký trực tuyến trong khoảng tháng 1 đến tháng 2-2027. Thí sinh đủ điều kiện sẽ tham gia bài thi viết vào tháng 5, tiếp theo là vòng phỏng vấn vào tháng 7.

Kết quả dự kiến được công bố vào tháng 9-2027, trước khi học sinh trúng tuyển lên đường sang Singapore vào tháng 11 và nhập học vào tháng 1-2028.

Đừng chờ đến khi cổng đăng ký mở mới chuẩn bị

Với lộ trình này, thời điểm hiện tại chính là giai đoạn quan trọng để học sinh và phụ huynh chủ động chuẩn bị.

Học sinh cần củng cố kiến thức Toán và tiếng Anh, đồng thời rèn luyện khả năng tư duy, diễn đạt và giải quyết vấn đề.

Bên cạnh thành tích học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng và phát triển kỹ năng giao tiếp cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Một lớp học tại Singapore - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Bên cạnh thể hiện những thành tích đã đạt được, một hồ sơ học bổng tốt còn cho thấy quá trình trưởng thành, tinh thần trách nhiệm và tiềm năng phát triển của học sinh.

Vì vậy, phụ huynh không nên chờ đến khi cổng đăng ký mở mới bắt đầu chuẩn bị. Xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện từ sớm sẽ giúp các em có sự chuẩn bị tốt hơn trước một chương trình tuyển chọn có tính cạnh tranh cao.

Giá trị của học bổng ASEAN còn nằm ở những trải nghiệm mà học sinh có được trong suốt bốn năm sinh sống và học tập tại Singapore.

Tuy nhiên, du học không phải là đích đến duy nhất của giáo dục. Điều quan trọng hơn là mỗi học sinh cần lựa chọn con đường phù hợp với năng lực, tính cách và nguyện vọng của mình.

Tháng 3-2026, trả lời chất vấn tại Quốc hội Singapore, Bộ trưởng Giáo dục Desmond Lee cho biết trong những năm gần đây, nước này cấp bình quân hơn 400 học bổng mỗi năm cho học sinh ASEAN ở bậc trước đại học. Số lượng học bổng dành riêng cho học sinh Việt Nam vào khoảng 30-40 học bổng mỗi năm, mức độ cạnh tranh cho các học sinh tương đối cao.

Singapore được gì khi cấp kinh phí lớn cho học bổng ASEAN? Trước hết, học bổng giúp Singapore phát hiện và bồi dưỡng nhân tài từ sớm. Những học sinh có năng lực được tạo điều kiện học tập trong môi trường giáo dục chất lượng cao, qua đó mở ra cơ hội để một bộ phận tiếp tục học đại học và làm việc tại Singapore.

Học sinh quốc tế còn góp phần tạo nên môi trường giáo dục đa văn hóa, giúp học sinh Singapore có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển năng lực hội nhập. Thu hút học sinh xuất sắc từ các quốc gia trong khu vực cũng góp phần xây dựng mạng lưới nhân tài có mối liên hệ lâu dài với Singapore. Những học sinh từng học tập tại đây có thể trở thành doanh nhân, chuyên gia, nhà quản lý hoặc đối tác trong tương lai. Singapore không nhất thiết phải giữ chân tất cả học sinh nhận học bổng sau khi các em tốt nghiệp. Ngay cả khi học sinh Việt Nam tiếp tục học đại học tại một quốc gia khác hoặc trở về Việt Nam, những kiến thức, trải nghiệm và mối liên hệ được hình thành trong thời gian học tập tại Singapore vẫn có thể mang lại giá trị lâu dài.