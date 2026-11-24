Công trình hồ chứa nước ngọt trên xã đảo Nhơn Châu, Gia Lai bị thấm nước, sụt giảm nhanh chóng lượng nước tích trữ - Ảnh: H.H.

Ngày 24-11, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, Gia Lai, cho hay địa phương đã thuê đơn vị tư vấn đánh giá hiện trạng, nghiên cứu phương án và lập hồ sơ xử lý tình trạng sụt nước bất thường tại công trình hồ chứa nước ngọt của xã đảo.

Công trình hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu được phê duyệt đầu tư năm 2012, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2019.

Mục đích đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ người dân và các đơn vị trên xã đảo Nhơn Châu.

Dự án gồm cụm công trình đầu mối hồ chứa nước với đập chính dài 126m, đập phụ 46m, tràn xả lũ, hệ thống rãnh thấm và bê tông gia cố lòng hồ. Dung tích thiết kế hồ là 88.000m3.

Ngoài ra còn có hạng mục khai thác nước ngầm, trạm xử lý và cấp nước gồm 2 giếng khoan nước ngầm, ống dẫn nước, khu xử lý… Tổng mức đầu tư toàn dự án là 124 tỉ đồng.

Ngay từ khi đưa vào khai thác, công trình đã xuất hiện hiện tượng nước thấm qua thân đập. Sau đó, ban quản lý dự án đã xử lý chống thấm và sửa chữa các khe lún, khớp nối nhưng tình trạng rò rỉ thấm nước vẫn kéo dài.

Mực nước hồ được ghi nhận sụt giảm nhanh bất thường. Từ tháng 11-2025 tới tháng 3-2026 mực nước hồ giảm sâu nhanh chóng từ 10,5m xuống còn 3,5m. Lượng nước thất thoát qua nền, thân đập và đáy hồ quá lớn khiến hồ chứa không duy trì được nguồn nước mặt cấp cho trạm xử lý theo mục tiêu thiết kế ban đầu.

Xã đảo Nhơn Châu còn gọi là Cù Lao Xanh của tỉnh Gia Lai - Ảnh: T.H.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, hiện hệ thống trạm xử lý cấp nước đang phục vụ 523 khách hàng là các hộ gia đình và 14 tổ chức, đơn vị trên đảo.

Do hồ chứa không trữ được nước mặt, nguồn cấp nước sinh hoạt trên đảo phụ thuộc hoàn toàn vào 2 giếng khoan nước ngầm. Vào giờ cao điểm sinh hoạt, áp lực nước bơm không đủ đẩy lên các hộ sinh sống trên cao, gây thiếu nước cục bộ. Việc phụ thuộc 100% vào nước ngầm làm gia tăng nguy cơ cạn kiệt và thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô.

Được biết, dự án này đưa vào vận hành từ năm 2019 nhưng tới nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Sau khi UBND xã Nhơn Châu tiếp nhận quản lý, từ đầu năm 2026 tới nay chưa được bố trí kinh phí ngân sách để thanh toán cho đơn vị vận hành. Hiện kinh phí dịch vụ cấp nước còn nợ chưa thanh toán gần 1,12 tỉ đồng.

Trước tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất tổ chức kiểm định an toàn đập đột xuất khi có dấu hiệu mất an toàn công trình. Đồng thời, lập dự án bảo trì, sửa chữa, nâng cấp đập và xử lý chống thấm triệt để.

Sau đó UBND tỉnh Gia Lai đã giao UBND xã Nhơn Châu chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá, lên phương án xử lý hiện trạng công trình.