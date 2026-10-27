Hiện trạng rạch Cầu Cụt trước khi triển khai dự án cải tạo 2.300 tỉ đồng

Rác thải, bùn đất tồn đọng dưới chân cầu rạch Cầu Cụt - Ảnh: HỮU DUY

Ghi nhận tại khu vực rạch Cầu Cụt, dòng nước có màu sẫm, rác thải xuất hiện dọc hai bên rạch. Mùi hôi trở nên khó chịu hơn vào những ngày nắng nóng hoặc sau khi trời chuyển mưa, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sống gần đó.

Bà Trương Thị Tuyết Hoa, sống tại khu vực này khoảng 20 năm, cho biết tình trạng ô nhiễm của dòng rạch đã kéo dài, gây nhiều bất tiện trong cuộc sống hằng ngày. “Cứ mỗi lần nắng xong rồi mưa xuống là hôi lắm, chịu không nổi luôn”, bà Hoa nói.

Theo bà Hoa, rác thải có lúc bị người đi đường vứt xuống rạch. Dù thỉnh thoảng có xe đến thu gom, dọn dẹp và việc lắp camera gần đây phần nào giúp hạn chế tình trạng xả rác, nước rạch vẫn đen và có mùi hôi.

Thành cầu bắc qua rạch Cầu Cụt thấp, trong khi ven cầu không có lưới chắn rác, khiến rác dễ bị ném xuống dòng rạch - Ảnh: HỮU DUY

Rác thải sinh hoạt như túi ni lông, chai nhựa và vật dụng cũ chất thành đống dưới lòng rạch Cầu Cụt, gây mất mỹ quan khu vực - Ảnh: HỮU DUY

Không chỉ vậy, theo anh Gia Hưng (phường An Hội Đông), vào những ngày mưa lớn, một số đoạn đường từ khu vực chân cầu trở xuống thường ngập sâu. Có thời điểm nước dâng cao hơn nửa bánh xe máy khiến người đi đường khó di chuyển.

Khi nước ngập cao, người đi xe máy, đặc biệt là xe tay ga, có thể gặp nguy hiểm nếu cố đi qua. Có lúc nước dâng đến khu vực ống xả khiến người dân phải chờ nước rút mới tiếp tục hành trình.

Tình trạng này gây bất tiện cho người đi làm, người trở về nhà vào buổi chiều và các phương tiện lưu thông qua khu vực. Anh Hưng cũng như nhiều người dân sinh sống lâu năm tại đây đều mong con rạch sớm được cải tạo để môi trường sạch sẽ hơn, giảm tình trạng ngập nước để đi lại thuận tiện.

Dòng nước chảy qua rạch Cầu Cụt sẫm màu, bốc mùi khó chịu - Ảnh: HỮU DUY

Về tiến độ dự án cải tạo rạch, trước đó UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Cầu Cụt với tổng mức đầu tư 2.301 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án có chiều dài khoảng 1,3km, từ cống Cầu Cụt 1 đến Cầu Cụt 2 đi qua phường An Hội Đông và phường An Hội Tây (thuộc khu vực quận Gò Vấp cũ). Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029. Dự án hướng đến cải thiện khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập cục bộ tại khu dân cư ven rạch và các tuyến đường lân cận; xử lý tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt, nước thải chưa qua xử lý. Cùng với việc nạo vét, khơi thông dòng chảy, dự án còn có các hạng mục xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh ven rạch.