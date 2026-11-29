Ít khi nào vụ trộm phụ tùng lại được thực hiện ngay trong gian hàng triển lãm - Ảnh: TodoCircuito

Hãng xe máy Trung Quốc ZXMOTO vừa phản ánh tình trạng mất trộm phụ tùng trên những chiếc xe máy được trưng bày tại triển lãm EICMA 2026 ở Milan, Ý.

Theo TodoCircuito, một số khách tham quan đã tự ý tháo các bộ phận trên xe rồi mang đi, thay vì chỉ quan sát hoặc ngồi thử như thông thường.

Những phụ tùng bị mất gồm gương chiếu hậu, nắp đổ dầu động cơ, nắp két nước, khóa bình xăng và nắp bình xăng.

Đại diện hãng mô tả tình trạng này bằng một câu ngắn gọn: "Họ lấy mọi thứ có thể tháo được". Tất cả đều là những bộ phận trên xe, không phải quà lưu niệm hay phụ kiện quảng cáo được phát miễn phí tại gian hàng.

EICMA là một trong những triển lãm xe máy lớn nhất thế giới, nơi các hãng thường bố trí sản phẩm ở khu vực mở để khách tham quan có thể quan sát chi tiết, kiểm tra vật liệu và thử tư thế ngồi lái.

Tuy nhiên, việc xe được đặt trong tầm tiếp cận của công chúng cũng tạo điều kiện để một số người tháo phụ tùng khi nhân viên gian hàng không chú ý.

Một chiếc xe trong gian hàng của ZXMOTO - Ảnh: EICMA

Đây không phải lần đầu ZXMOTO gặp sự cố mất trộm trong chuyến công tác tại Ý.

Cuối tháng 9-2026, ông Zhang Xue, người sáng lập hãng, tổ chức chuyến đi đến trường đua Cremona để tham dự một chặng của Giải vô địch Superbike thế giới.

Đoàn có khoảng 200 nhân viên nghiên cứu và phát triển, được đưa đến Ý để trực tiếp trải nghiệm hoạt động đua xe.

Tuy nhiên, trong thời gian lưu trú, hai chiếc xe của đoàn đã bị kẻ gian đột nhập. Tổng cộng 6 túi hành lý bị lấy mất, gồm 4 túi trên một xe và 2 túi trên xe còn lại.

Một nhân viên bị mất cả hộ chiếu và thẻ tín dụng. Sau đó, chiếc thẻ được cho là đã bị sử dụng để thực hiện các giao dịch trái phép trị giá khoảng 200 euro (5,7 triệu đồng).

Đoàn ZXMOTO trình báo vụ việc với cảnh sát Ý, nhưng cho biết chưa nhận được thông tin cập nhật đáng kể về quá trình điều tra.

Không phải lần đầu ZXMOTO bị trộm ngay trong một sự kiện - Ảnh: iMotorbike