Hãng mì gà cay Samyang đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng xây nhà máy tại Việt Nam

Các mẫu mì Buldak (mì gà cay) của Samyang - Ảnh: Samyang Foods

Theo báo Business Korea ngày 11-11, Tập đoàn thực phẩm Samyang Foods của Hàn Quốc công bố kế hoạch đầu tư 218,6 tỉ won (khoảng 4.200 tỉ đồng) xây dựng nhà máy sản xuất mì ăn liền tại Thuận Thành, Bắc Ninh, dự kiến hoàn thành vào tháng 1-2029.

Nhà máy được thiết kế với quy mô tối đa 8 dây chuyền sản xuất. Samyang Foods cho biết việc mở rộng sản xuất sang Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu mì ăn liền ngày càng tăng trên toàn cầu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào một khu vực sản xuất trước những biến động về chính trị, kinh tế toàn cầu.

Theo đó, Việt Nam có lợi thế về chi phí sản xuất, đặc biệt đối với các nguyên liệu như bột mì và dầu cọ. Bên cạnh đó, vị trí địa lý và điều kiện logistics, thuế quan thuận lợi giúp nhà máy tại Việt Nam có thể đồng thời phục vụ thị trường ASEAN và châu Âu.

Samyang Foods cũng đánh giá chi phí đầu tư, vận hành và thời gian hoàn tất thủ tục xây dựng tại Việt Nam có nhiều lợi thế so với Mỹ và châu Âu.

Để triển khai dự án, hội đồng quản trị Samyang Foods đã thông qua khoản đầu tư 131,1 tỉ won (khoảng 2.520 tỉ đồng) vào pháp nhân dự kiến mang tên Samyang Foods Bac Ninh LLC, do tập đoàn sở hữu 100% vốn.

Đây là cơ sở sản xuất ở nước ngoài tiếp theo của Samyang Foods sau nhà máy tại Trung Quốc, dự kiến đi vào hoạt động sớm nhất từ tháng 12-2026.

Việc mở rộng sản xuất diễn ra trong bối cảnh nhu cầu quốc tế đối với các sản phẩm mì Buldak (mì gà cay) của Samyang tiếp tục tăng.

Trong quý 3-2026, doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp đạt 791,8 tỉ won (khoảng 15.200 tỉ đồng), tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 660,8 tỉ won (khoảng 12.690 tỉ đồng), chiếm hơn 83% tổng doanh thu.

Tại Việt Nam, Samyang được biết đến với dòng mì gà cay Buldak. Khảo sát giá bán tại một số hệ thống bán lẻ ở Việt Nam cho thấy các dòng mì Hàn Quốc này có giá từ khoảng 26.000 - 44.000 đồng/gói, tùy hương vị, định lượng và chương trình khuyến mãi.

Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tiêu thụ mì ăn liền lớn nhất thế giới. Theo Hiệp hội Mì ăn liền thế giới (WINA), năm 2025, người Việt tiêu thụ hơn 8,23 tỉ khẩu phần mì, tăng khoảng 94 triệu khẩu phần so với năm trước, đứng thứ tư thế giới về tổng lượng tiêu thụ. Tính bình quân, mỗi người Việt tiêu thụ khoảng 81 khẩu phần mì ăn liền trong năm, đứng đầu thế giới về mức tiêu thụ bình quân đầu người.