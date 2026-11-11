Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Hãng mì gà cay Samyang đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng xây nhà máy tại Việt Nam

tác giả
NGHI VŨ
NGHI VŨ
NGHI VŨ

Hãng mì ăn liền Samyang của Hàn Quốc dự kiến đầu tư khoảng 4.200 tỉ đồng xây dựng nhà máy tại Bắc Ninh, tận dụng lợi thế chi phí sản xuất và logistics của Việt Nam để mở rộng thị trường ASEAN và châu Âu.

Hãng mì gà cay Samyang đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng xây nhà máy tại Việt Nam - Ảnh 1.

Các mẫu mì Buldak (mì gà cay) của Samyang - Ảnh: Samyang Foods

Theo báo Business Korea ngày 11-11, Tập đoàn thực phẩm Samyang Foods của Hàn Quốc công bố kế hoạch đầu tư 218,6 tỉ won (khoảng 4.200 tỉ đồng) xây dựng nhà máy sản xuất mì ăn liền tại Thuận Thành, Bắc Ninh, dự kiến hoàn thành vào tháng 1-2029.

Nhà máy được thiết kế với quy mô tối đa 8 dây chuyền sản xuất. Samyang Foods cho biết việc mở rộng sản xuất sang Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu mì ăn liền ngày càng tăng trên toàn cầu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào một khu vực sản xuất trước những biến động về chính trị, kinh tế toàn cầu.

Theo đó, Việt Nam có lợi thế về chi phí sản xuất, đặc biệt đối với các nguyên liệu như bột mì và dầu cọ. Bên cạnh đó, vị trí địa lý và điều kiện logistics, thuế quan thuận lợi giúp nhà máy tại Việt Nam có thể đồng thời phục vụ thị trường ASEAN và châu Âu.

Samyang Foods cũng đánh giá chi phí đầu tư, vận hành và thời gian hoàn tất thủ tục xây dựng tại Việt Nam có nhiều lợi thế so với Mỹ và châu Âu.

Để triển khai dự án, hội đồng quản trị Samyang Foods đã thông qua khoản đầu tư 131,1 tỉ won (khoảng 2.520 tỉ đồng) vào pháp nhân dự kiến mang tên Samyang Foods Bac Ninh LLC, do tập đoàn sở hữu 100% vốn.

Đây là cơ sở sản xuất ở nước ngoài tiếp theo của Samyang Foods sau nhà máy tại Trung Quốc, dự kiến đi vào hoạt động sớm nhất từ tháng 12-2026.

Việc mở rộng sản xuất diễn ra trong bối cảnh nhu cầu quốc tế đối với các sản phẩm mì Buldak (mì gà cay) của Samyang tiếp tục tăng.

Trong quý 3-2026, doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp đạt 791,8 tỉ won (khoảng 15.200 tỉ đồng), tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 660,8 tỉ won (khoảng 12.690 tỉ đồng), chiếm hơn 83% tổng doanh thu.

Tại Việt Nam, Samyang được biết đến với dòng mì gà cay Buldak. Khảo sát giá bán tại một số hệ thống bán lẻ ở Việt Nam cho thấy các dòng mì Hàn Quốc này có giá từ khoảng 26.000 - 44.000 đồng/gói, tùy hương vị, định lượng và chương trình khuyến mãi.

Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tiêu thụ mì ăn liền lớn nhất thế giới. Theo Hiệp hội Mì ăn liền thế giới (WINA), năm 2025, người Việt tiêu thụ hơn 8,23 tỉ khẩu phần mì, tăng khoảng 94 triệu khẩu phần so với năm trước, đứng thứ tư thế giới về tổng lượng tiêu thụ.

Tính bình quân, mỗi người Việt tiêu thụ khoảng 81 khẩu phần mì ăn liền trong năm, đứng đầu thế giới về mức tiêu thụ bình quân đầu người.

Hãng mì gà cay Samyang đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng xây nhà máy tại Việt Nam - Ảnh 2.Thương hiệu tôi yêu: Nếu được chọn lần nữa, tôi vẫn chọn mì gói Miliket

Mì gói là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tôi cũng không ngoại lệ. Mối lương duyên của tôi với món mì "thần thánh" bắt đầu từ những cân mì vụn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGHI VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Samyang Foods mì gói Asean mì gà cay Bắc Ninh

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất