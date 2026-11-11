Hải Phòng: Chế viên nang từ... bột mì rồi quảng cáo như 'thần dược'

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ, xác định các viên nang thực phẩm chức năng đều được làm từ... bột mì nhưng được quảng cáo như "thần dược" giúp tăng giảm cân, bổ huyết... - Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Ngày 11-11, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự liên quan việc điều chế lượng lớn viên nang từ bột mì, quảng cáo có tác dụng như "thần dược".

Ba bị can bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam gồm: Nguyễn Văn Biển (38 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (28 tuổi) và Lãnh Thị Thu Hương để phục vụ điều tra.

Trước đó, Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Nhị Chiểu kiểm tra một cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng do Nguyễn Minh Hiếu điều hành tại phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất các loại sản phẩm gồm viên giảm béo tan mỡ, viên uống tăng cân gia truyền Đông Nam Y và viên bổ huyết điều kinh.

Cơ quan công an thu giữ hơn 5.000 hộp thành phẩm cùng số lượng lớn vỏ nang, lọ, hộp, tem nhãn chưa sử dụng và nguyên liệu sản xuất.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng đầu năm 2026, Hiếu đã bàn bạc tổ chức sản xuất, thuê địa điểm, tuyển nhân công và thuê Lãnh Thị Thu Hương làm quản lý.

Quy trình sản xuất được chia thành nhiều công đoạn, từ đóng bột vào viên nang, đóng lọ, đóng hộp, dán tem nhãn đến đóng gói đơn hàng và giao cho đơn vị vận chuyển.

Đáng chú ý, nguyên liệu được sử dụng để đóng vào các viên nang hoàn toàn từ bột mì. Dù cùng sử dụng một loại nguyên liệu, các sản phẩm lại được in nhãn với những công dụng khác nhau như giảm cân, tăng cân, hỗ trợ dạ dày, bổ huyết điều kinh và bán với giá từ 150.000 - 240.000 đồng/hộp.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định cả 5 mẫu sản phẩm được lấy giám định đều không có thành phần chính như công bố trên nhãn. Kết quả này phù hợp với lời khai của các bị can, những người làm thuê và tang vật thu giữ.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ hành vi của các bị can, những cá nhân liên quan, đồng thời xác định số lượng sản phẩm đã tiêu thụ và số tiền thu lợi.

Công an TP Hải Phòng đề nghị những người có thông tin về việc mua bán các sản phẩm trên liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.