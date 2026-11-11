Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Hải Phòng: Chế viên nang từ... bột mì rồi quảng cáo như 'thần dược'

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng giả, chế lượng lớn viên nang từ... bột mì rồi quảng cáo như "thần dược" có tác dụng tăng - giảm cân, bổ huyết, điều kinh...

Hải Phòng: Chế viên nang từ... bột mì rồi quảng cáo như 'thần dược' - Ảnh 1.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ, xác định các viên nang thực phẩm chức năng đều được làm từ... bột mì nhưng được quảng cáo như "thần dược" giúp tăng giảm cân, bổ huyết... - Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Ngày 11-11, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự liên quan việc điều chế lượng lớn viên nang từ bột mì, quảng cáo có tác dụng như "thần dược".

Ba bị can bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam gồm: Nguyễn Văn Biển (38 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (28 tuổi) và Lãnh Thị Thu Hương để phục vụ điều tra.

Trước đó, Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Nhị Chiểu kiểm tra một cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng do Nguyễn Minh Hiếu điều hành tại phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất các loại sản phẩm gồm viên giảm béo tan mỡ, viên uống tăng cân gia truyền Đông Nam Y và viên bổ huyết điều kinh. 

Cơ quan công an thu giữ hơn 5.000 hộp thành phẩm cùng số lượng lớn vỏ nang, lọ, hộp, tem nhãn chưa sử dụng và nguyên liệu sản xuất.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng đầu năm 2026, Hiếu đã bàn bạc tổ chức sản xuất, thuê địa điểm, tuyển nhân công và thuê Lãnh Thị Thu Hương làm quản lý.

Quy trình sản xuất được chia thành nhiều công đoạn, từ đóng bột vào viên nang, đóng lọ, đóng hộp, dán tem nhãn đến đóng gói đơn hàng và giao cho đơn vị vận chuyển.

Đáng chú ý, nguyên liệu được sử dụng để đóng vào các viên nang hoàn toàn từ bột mì. Dù cùng sử dụng một loại nguyên liệu, các sản phẩm lại được in nhãn với những công dụng khác nhau như giảm cân, tăng cân, hỗ trợ dạ dày, bổ huyết điều kinh và bán với giá từ 150.000 - 240.000 đồng/hộp.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định cả 5 mẫu sản phẩm được lấy giám định đều không có thành phần chính như công bố trên nhãn. Kết quả này phù hợp với lời khai của các bị can, những người làm thuê và tang vật thu giữ.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ hành vi của các bị can, những cá nhân liên quan, đồng thời xác định số lượng sản phẩm đã tiêu thụ và số tiền thu lợi.

Công an TP Hải Phòng đề nghị những người có thông tin về việc mua bán các sản phẩm trên liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.

- Ảnh 3.Liên tiếp phát hiện các vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm giả dịp cận Tết

Trong khi nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị thực phẩm, hàng hóa cho những ngày Tết cận kề thì liên tiếp các vụ việc sản xuất, buôn bán thực phẩm giả bị phát hiện khiến người tiêu dùng không khỏi bất an.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bột mì quảng cáo Viên nang thần dược

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất