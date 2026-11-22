Tài xế Phan Văn Khánh nghe đọc lệnh khởi tố - Ảnh: Công an Quảng Trị

Ngày 22-11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hà (52 tuổi, trú thôn Tân Xuyên) và Phan Văn Khánh (34 tuổi, trú thôn Ván Ri, cùng xã Khe Sanh) trong vụ vận chuyển khí cười trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, tại thôn Tân Linh, xã Khe Sanh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị liên quan phát hiện xẻ ô tô do Khánh điều khiển chở 87 bình kim loại chứa hơn 2 tấn khí N 2 O.

Số hàng này trị giá hơn 700 triệu đồng và không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Theo cơ quan điều tra, Hà và Khánh nhận vận chuyển số bình khí này từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu phụ Cóc ở xã Đakrông để kiếm tiền công.

N 2 O thường được gọi là khí cười, là chất khí không màu, có mùi ngọt nhẹ. Loại khí này được dùng trong y tế để gây mê, giảm đau và trong chế biến thực phẩm để tạo bọt kem.

Tuy nhiên, N 2 O hay bị bơm vào bóng bay, gọi là "bóng cười", cho người hít để tạo cảm giác hưng phấn. Hít khí cười có thể gây thiếu oxy, ngạt thở. Nếu lạm dụng lâu dài, người hít có thể bị tổn thương thần kinh, tê liệt tay chân, thậm chí tử vong.

Lê Thị Hà và Khánh chở thuê số khí cười trên để nhận tiền công - Ảnh: Công an Quảng Trị

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định.