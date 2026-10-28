Hai khách Tây đi ngang đám cưới ở Cần Thơ, được mời vào rồi tặng quà bất ngờ

Hai khách Tây hát và nhảy cực sung trên sân khấu - Ảnh: Mạng xã hội

Một đoạn clip ghi lại cảnh hai du khách nước ngoài tình cờ ghé vào đám cưới ở TP Cần Thơ, hào hứng ca hát, biểu diễn trên sân khấu và hòa mình vào không khí tiệc cưới đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội hai ngày qua.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một vị khách nước ngoài mặc áo đen nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động, tự tin thể hiện ca khúc "Chỉ riêng mình ta". Dù không thuộc hết lời bài hát, vị khách vẫn bắt nhịp khá ăn ý, khiến không khí buổi tiệc thêm rộn ràng.

Trong khi đó, người bạn mặc áo xám gây chú ý với màn chống đẩy khỏe khoắn ngay trên sân khấu. Những động tác ngẫu hứng, vui nhộn của cả hai khiến các khách mời bật cười, góp phần khuấy động không khí đám cưới.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều người để lại những lời nhận xét hài hước như: "Ổng mập mà ổng lướt nhẹ tênh", "Lời hông thuộc mà được cái đúng nhịp", "Mấy anh Tây này hòa nhập ghê"...

Một số người còn tiếc nuối vì cô dâu vào thay đồ nên không kịp chung vui với hai vị khách đặc biệt. Theo tìm hiểu, sự việc diễn ra tại đám cưới của cặp đôi Khang Minh và Phương Hảo, tổ chức ngày 25-10 tại TP Cần Thơ.

Thời điểm đó, nhóm du khách nước ngoài đang trên đường tham quan Cần Thơ thì tình cờ đi ngang rạp cưới. Thấy không khí tiệc cưới náo nhiệt, họ dừng lại quan sát và được gia chủ nhiệt tình mời vào chung vui, thưởng thức tiệc.

Trên mạng xã hội, tài khoản Andy - người tự nhận là nhân vật trong clip - cho biết mình chính là người hát bài "Chỉ riêng mình ta", còn người bạn thân Tyler là người biểu diễn điệu nhảy mà anh gọi vui là "con sâu".

Một vị khách Tây trong nhóm chuẩn bị phong bì mừng cưới gửi cô dâu, chú rể - Ảnh: Mạng xã hội

Andy kể nhóm của anh chỉ tình cờ đi ngang qua nhưng được gia đình đón tiếp rất nồng hậu. Một người chú trong đám cưới còn nhất quyết muốn có người lên hát một bài, vì vậy anh đã vui vẻ nhận lời.

Andy cũng đăng tải đoạn clip về buổi tiệc, đồng thời gửi lời chúc phúc đến cô dâu, chú rể. Andy bày tỏ: "Sự hiếu khách và hào phóng của gia đình đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng không thể nào quên".

Đặc biệt, dù chỉ là những vị khách tình cờ ghé ngang, Andy và Tyler còn chu đáo chuẩn bị phong bì mừng cưới dành tặng cô dâu, chú rể.

Chi tiết này khiến gia chủ và các khách mời không khỏi bất ngờ, đồng thời nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.