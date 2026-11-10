Hà Nội rào chắn đường Nguyễn Trãi đoạn giao vành đai 2,5 để đào rãnh cáp điện ngầm

Vành đai 2,5 giao đường Nguyễn Trãi - Ảnh: NAM TRẦN

Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) để phục vụ thi công hạng mục đào rãnh cáp điện ngầm thuộc dự án đường vành đai 2,5.

Theo phương án, tại khu vực nút giao đường Nguyễn Trãi - vành đai 2,5, đơn vị thi công sẽ rào chắn di động để đào rãnh cáp điện ngầm ngang đường ở cả hai hướng đi Hà Đông và đi Hà Nội.

Mỗi vị trí rào chắn dài 40m, rộng 3,75m. Việc thi công được chia thành 4 phân đoạn, mỗi phân đoạn rộng 3,75m.

Sau khi hoàn thành và hoàn trả mặt đường tại một phân đoạn, đơn vị thi công mới tiếp tục triển khai phân đoạn tiếp theo nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Thời gian rào chắn và thi công trên đường Nguyễn Trãi chỉ được thực hiện từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Trước 5h, các thiết bị, máy móc phục vụ thi công phải được tập kết trong phạm vi công trường đường vành đai 2,5, đồng thời hoàn trả mặt đường bảo đảm êm thuận, phục vụ người dân đi lại và hạn chế ùn tắc giao thông.

Phương án tổ chức giao thông được thực hiện từ ngày 12-11 đến hết ngày 31-12-2026.

Trong các ngày lễ, Tết, thời gian diễn ra lễ hội tại khu vực thi công hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.