Green Concert khuấy động Ngày hội Việt Nam Xanh với sự xuất hiện của Negav

Tối 7-11, hàng ngàn khán giả cùng hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động tại Green Concert. Sự góp mặt của Negav và nhiều nghệ sĩ đã mang đến những màn trình diễn cuồng nhiệt, lan tỏa tinh thần sống xanh đến giới trẻ.

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