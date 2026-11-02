Gỡ vướng cao tốc kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ, báo cáo Chính phủ chậm nhất ngày 25-11

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp - Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN

Chiều 2-11, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Phấn đấu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 12

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm tháo gỡ các vướng mắc để triển khai tuyến cao tốc có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khu vực Đắk Nông và Bình Phước trước đây.

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn UBND TP Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ, làm rõ 3 nội dung cần trình cấp có thẩm quyền xem xét, gồm điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; kéo dài thời gian giải ngân nguồn vốn từ tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 đến hết năm 2028; điều chỉnh tiến độ triển khai, hoàn thành dự án đến năm 2028.

Bộ Tài chính phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát kỹ hồ sơ, hạn chế việc phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần.

UBND TP Đồng Nai gửi hồ sơ về Bộ Tài chính trước ngày 12-11. Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ chậm nhất ngày 25-11.

Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ tham mưu việc xin ý kiến thành viên Chính phủ, xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, phấn đấu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 12.

Phó thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ dự án phải đi đôi với tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, chỉ triển khai thi công khi bảo đảm đủ điều kiện pháp lý.

Hình thành trục giao thông kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và TP.HCM

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành là dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Tuyến cao tốc có chiều dài theo phương án triển khai hiện nay khoảng 124km, đi qua Lâm Đồng và TP Đồng Nai.

Khi hoàn thành, tuyến sẽ góp phần hình thành trục giao thông kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và TP.HCM.

Trong quá trình triển khai, dự án phát sinh một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến phương án tài chính, cơ cấu nguồn vốn, thời gian giải ngân và cơ sở pháp lý để điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Tại cuộc họp, Bộ Tài chính đã báo cáo tình hình thẩm định, những nội dung cần tiếp tục làm rõ trong hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhất là các vấn đề liên quan đến quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), phương án tài chính và việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đại diện UBND TP Đồng Nai thông tin về quá trình triển khai, công tác chuẩn bị đầu tư, bố trí nguồn lực và phối hợp với nhà đầu tư thực hiện dự án; đồng thời kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách để bảo đảm tính khả thi và tiến độ thực hiện.

Các ý kiến cũng tập trung vào yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, làm rõ các nội dung điều chỉnh, bảo đảm đủ cơ sở để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.