Giới trẻ Nhật Bản có đang quay lưng với manga?

Trong bối cảnh video ngắn, mạng xã hội và các nền tảng giải trí trực tuyến ngày càng chiếm nhiều thời gian của người trẻ, nhận định giới trẻ không còn đọc manga thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên, những con số từ khảo sát cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều so với suy đoán này - Ảnh: Shonen Jump

Theo Toy People, kết quả khảo sát mang tên 2026 Manga Awareness Survey do công ty manga Nhật Bản Comici thực hiện vừa được công bố, thu hút sự chú ý khi đưa ra góc nhìn khác về thói quen đọc truyện tranh của các thế hệ độc giả.

Khảo sát được tiến hành trên 3.000 người trong độ tuổi từ 15 đến 69 tại Nhật Bản, tập trung vào tần suất đọc manga, hình thức tiếp cận và cách độc giả tìm kiếm những tác phẩm mới.

Cụ thể, 51,5% người tham gia cho biết đã đọc manga trong vòng một năm qua, trong khi 48,5% không đọc bất kỳ tác phẩm nào trong khoảng thời gian này.

Dù tỷ lệ người không đọc manga tương đối cao, có một chi tiết đáng chú ý: 32,8% tổng số người được hỏi cho biết họ chưa từng đọc manga trong suốt 5 năm qua.

Manga giấy vẫn có sức hút với thế hệ sinh ra trong thời đại số

Một trong những kết quả đáng chú ý nhất nằm ở sự thay đổi trong cách độc giả tiếp cận manga. Trong vòng một năm, 34,4% người tham gia khảo sát từng đọc manga bản in, trong khi 34,1% lựa chọn đọc trực tuyến thông qua ứng dụng hoặc website. Hai hình thức gần như ngang bằng nhau, còn manga xuất bản trên các tạp chí giấy chỉ đạt 17,6%.

Những con số này phản ánh sự dịch chuyển trong văn hóa đọc manga tại Nhật Bản. Nếu trước đây các tạp chí truyện tranh là một trong những phương tiện quan trọng nhất để độc giả theo dõi tác phẩm mới, hiện nay manga tập đơn và nền tảng kỹ thuật số đã trở nên phổ biến hơn.

Có thể thấy độc giả đang thay đổi cách tiếp cận, kết hợp giữa sách giấy và nền tảng trực tuyến - Ảnh: Shonen Jump

Tuy nhiên, sự phát triển của manga trực tuyến không đồng nghĩa với việc sách giấy bị thay thế. Trong nhóm độc giả có đọc manga, 48,1% sử dụng đồng thời cả hai hình thức, 30% chỉ đọc bản kỹ thuật số và 22% trung thành với sách in.

Xu hướng này cho thấy nhiều người đang lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt: đọc những tác phẩm mới hoặc truyện tranh giải trí trên điện thoại, nhưng vẫn mua bản in đối với những series yêu thích để lưu giữ và sưu tầm.

Đáng ngạc nhiên hơn, nhóm độc giả trẻ lại thể hiện sự yêu thích đặc biệt đối với manga giấy. Trong số những người xem bản in là hình thức đọc chính, thanh niên ở độ tuổi 20 chiếm 29%, trong khi tỷ lệ này ở nhóm thiếu niên lên đến 44%.

Khi được hỏi lý do lựa chọn sách in, 59% độc giả tuổi thiếu niên cho biết họ muốn sở hữu những cuốn sách vật lý và có thể giữ chúng bên cạnh. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong các nhóm tuổi được khảo sát.

Độc giả Nhật cảnh giác cao độ với AI

Một phát hiện đáng chú ý khác liên quan đến thái độ của độc giả trước việc sử dụng AI trong quá trình sản xuất manga.

Cụ thể, 50% người tham gia thuộc nhóm tuổi thiếu niên cho biết cảm thấy không thoải mái với những tác phẩm manga có sự tham gia của AI. Tỷ lệ này ở nhóm người trong độ tuổi 60 chỉ là 24%.

Khi công nghệ AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp sáng tạo, khảo sát cho thấy thế hệ trẻ lại có mức độ dè dặt đáng kể - Ảnh: WION

Đáng chú ý, những người thường xuyên đọc manga cũng có xu hướng bài trừ AI hơn so với nhóm không đọc. Có 39% độc giả manga bày tỏ sự không thoải mái trước việc ứng dụng AI trong sản xuất truyện tranh, trong khi tỷ lệ ở nhóm không đọc là 26%.

Những con số này đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm đối với ngành công nghiệp manga. Khi AI được xem là công cụ có tiềm năng hỗ trợ sáng tác, tiết kiệm thời gian và tối ưu quy trình sản xuất, sự đón nhận của độc giả vẫn là yếu tố không thể bỏ qua. Đặc biệt, nhóm khách hàng trẻ - vốn được xem là thế hệ quen thuộc nhất với công nghệ - lại không mặc nhiên chấp nhận việc AI tham gia vào quá trình sáng tạo.

Tình yêu dành cho manga giấy và sự thận trọng trước AI cho thấy độc giả trẻ vẫn coi trọng trải nghiệm sưu tầm cũng như dấu ấn sáng tạo của con người. Vì vậy, thay vì chỉ đặt câu hỏi liệu giới trẻ có còn đọc manga hay không, ngành công nghiệp truyện tranh Nhật Bản có lẽ cần quan tâm nhiều hơn đến cách thế hệ độc giả mới muốn tiếp cận và trải nghiệm loại hình nghệ thuật này.