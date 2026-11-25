Trường đại học Sư phạm TP.HCM trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư và trao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Tình huống ấy có thể xảy ra theo dự thảo mới. Trao quyền bổ nhiệm cho trường là bước tiến về tự chủ, nhưng quyền ấy có ý nghĩa gì nếu vẫn khống chế số giáo sư bằng công thức chung?

Công thức có đo đúng nhu cầu học thuật?

Dự thảo cập nhật ngày 6-11 tính trần số giáo sư, phó giáo sư dựa trên số giảng viên có bằng tiến sĩ, tỉ trọng khoa học công nghệ và số bằng tiến sĩ đã cấp, với hệ số theo khối ngành. Số giáo sư không được vượt 25% tổng số giáo sư, phó giáo sư của nhóm ngành. Giới hạn quyền bổ nhiệm như vậy cần có cơ sở khoa học và đánh giá tác động. Công thức ấy đo đúng điều gì?

Số giảng viên tiến sĩ phản ánh quy mô, không cho biết nhu cầu dẫn dắt nghiên cứu. Nguồn thu khoa học công nghệ không đồng nhất với chất lượng học thuật; nghiên cứu cơ bản hay nhân văn có thể có giá trị lớn mà ít doanh thu. Số tiến sĩ tốt nghiệp chưa phản ánh chất lượng luận án, thậm chí có thể khuyến khích chạy theo số bằng cấp.

Vì sao tỉ lệ giáo sư tối đa là 25%, không phải mức khác? Nếu chưa chứng minh được quan hệ với chất lượng nghiên cứu, đào tạo, đây chỉ là con số quản lý.

Công thức còn lấy thành tích quá khứ làm căn cứ giới hạn số giáo sư được bổ nhiệm. Muốn nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo tiến sĩ, trường cần giáo sư giỏi dẫn dắt. Như vậy, trường phải có thành tích trước rồi mới được bổ nhiệm những người có khả năng tạo ra thành tích ấy?

Chẳng lẽ nhu cầu phát triển học thuật của các đại học khác nhau có thể quy về cùng một tỉ lệ?

Giáo sư phải tạo ra giá trị gì?

Trong truyền thống đại học Liên Xô trước đây, giáo sư gắn với phát triển bộ môn, dẫn dắt nghiên cứu và đào tạo người kế cận. Quy định phân biệt giáo sư kiêm trưởng bộ môn với giáo sư thuộc bộ môn: không phải giáo sư nào cũng làm quản lý. Đào tạo người bảo vệ thành công luận án từng là căn cứ xét chức danh với nhà khoa học tại viện nghiên cứu. Điều đáng học hỏi là vai trò tạo tri thức và bồi dưỡng thế hệ tiếp nối, không phải sao chép mô hình tổ chức.

Một bộ môn có thể có nhiều giáo sư dẫn dắt các nhánh nghiên cứu; nhưng mở ngành không mặc nhiên cần ngay giáo sư. Nhu cầu tùy thuộc chiến lược, nhiệm vụ, năng lực ứng viên và điều kiện của trường.

Thế giới không có một khuôn mẫu. Một số đại học tại Anh, Australia thăng hạng theo thành tích, không áp hạn ngạch; một số hệ thống kiểm soát vị trí giáo sư theo kế hoạch nhân sự và ngân sách. Quản lý vị trí được bảo đảm nguồn lực khác với áp tỉ lệ chức danh chung cho các trường có sứ mệnh khác nhau.

Đánh giá giáo sư không chỉ đếm bài báo, đề tài hay số nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Cần xem chất lượng công trình, năng lực dẫn dắt nhóm nghiên cứu, giảng dạy và hướng dẫn luận án; đặc biệt là khả năng nghiên cứu độc lập của học trò. Phải công bằng với ngành mới chưa đào tạo tiến sĩ.

Ngoại ngữ cần thiết cho trao đổi học thuật quốc tế, nhưng chứng chỉ không chứng minh đầy đủ khả năng đọc, viết, trình bày, phản biện chuyên môn. Nên kiểm chứng bằng hoạt động thực tế phù hợp ngành, cùng với liêm chính và đóng góp trong nghiên cứu.

Giới hạn có chống được lạm phát?

Không giới hạn có rủi ro: trường hạ chuẩn để quảng bá tên tuổi, hội đồng dễ xuê xoa, bổ nhiệm vượt khả năng bố trí nhiệm vụ và nguồn lực. Nhưng hạn mức không làm người được bổ nhiệm giỏi hơn. Trường còn "suất" chưa chắc có ứng viên xứng đáng; người đủ năng lực có thể bị chặn vì hết chỉ tiêu. Khan hiếm chức danh không chứng minh chất lượng.

Muốn chống lạm phát, Nhà nước cần chuẩn tối thiểu nghiêm ngặt, phản biện độc lập, công khai căn cứ bổ nhiệm và kiểm soát xung đột lợi ích. Đánh giá phải thực chất, không dừng ở việc đối chiếu hồ sơ đủ điều kiện và cộng điểm thành tích.

Trường phải giải trình nhu cầu từng vị trí, nhiệm vụ, nguồn lực và kết quả hoạt động. Sau bổ nhiệm cần đánh giá định kỳ, có cơ chế miễn nhiệm đúng pháp luật nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Cơ quan quản lý hậu kiểm theo rủi ro, nhất là nơi số bổ nhiệm tăng bất thường. Dự thảo đã có những công cụ theo hướng này; quan trọng là thực thi hiệu quả.

Đại học công lập vẫn phải tuân thủ ngân sách, quỹ lương và quy định nhân sự. Nhưng kiểm soát nguồn lực không đồng nghĩa áp cơ cấu giáo sư thống nhất.

Chức danh giáo sư, phó giáo sư phải phục vụ chiến lược phát triển học thuật của đại học, hay chiến lược phát triển đại học lại phải điều chỉnh để phù hợp với chỉ tiêu giáo sư, phó giáo sư? Chống lạm phát không phải làm chức danh khan hiếm, mà bảo đảm người mang chức danh xứng đáng với năng lực, đóng góp và trách nhiệm. Đại học có nhiều giáo sư giỏi là lợi thế, không phải bất thường cần khống chế.