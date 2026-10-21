Giếng khoan bất ngờ phun cột nước cao 15m có thể do từ tác động túi khí

Giếng khoan bất ngờ phun cột nước cao 15m tại xã Hòa Bình - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 21-10, nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đã có báo cáo về hiện tượng nước phun mạnh bất thường tại giếng khoan của hộ dân ở xã Hòa Bình.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết ngay sau khi nhận thông tin, đơn vị đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp cùng UBND xã Hòa Bình đến khảo sát và làm việc trực tiếp với gia đình bà Dương Thị Hường.

Giếng khoan bất ngờ phun cột nước cao 15m có độ sâu 70-80m

Theo trình bày của bà Dương Thị Hường, vào khoảng 9h45 ngày 19-10, tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra hiện tượng nước phun mạnh bất thường từ giếng khoan của gia đình.

Khi đó, nước từ giếng khoan phun mạnh liên tục lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao ước tính khoảng 15m kèm theo cát, bùn. Sự việc kéo dài khoảng 2 giờ và hiện tại giếng khoan đã ngừng phun.

Bà cho biết giếng khoan có chiều sâu khoảng 70m - 80m, được khoan từ cuối năm 2025 nhằm phục vụ sinh hoạt gia đình và chăn nuôi của gia đình. Tuy nhiên, kể từ khi hoàn thành khoan chưa đưa giếng vào sử dụng. Vị trí giếng trước đây là vùng đất trũng, thấp, được bà sử dụng đất ruộng và cát để san lấp cho bằng phẳng. Bà không có nhu cầu tiếp tục sử dụng giếng khoan này.

Thời điểm khảo sát, giếng khoan được kết cấu là ống PVC có đường kính D60mm, đường kính hố xung quanh giếng khoảng 180mm; khu vực xung quanh giếng có nhiều cát và bùn; giếng khoan không lắp các thiết bị để tiến hành khai thác, sử dụng. Tọa độ giếng: X(m)=1109283, Y(m)=560309 (Theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Hòa Bình đã chỉ đạo Công an xã và các cơ quan chuyên môn để ổn định an ninh trật tự trên địa bàn; bảo đảm an toàn hộ gia đình bà Hường và các hộ dân lân cận; thực hiện thông tin, tuyên truyền đến nhân dân trong khu vực để tránh tình trạng hoang mang, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Có thể do nguyên nhân từ tác động túi khí

Theo nhận định sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, giếng khoan của bà Hường có chiều sâu khoảng 70-80m thuộc tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen trên (qp 3 ).

Việc phát sinh nước từ giếng khoan phun mạnh lên khỏi mặt đất kèm theo cát, bùn có thể do nguyên nhân từ tác động túi khí. Đây là các túi khí hình thành bên dưới mặt đất do quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ bị chôn vùi; dưới tác động của các nguyên nhân khác nhau (chủ yếu từ quá trình khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất) làm túi khí bị vỡ và khí thoát lên cùng với nước, cát và bùn qua giếng khoan và sẽ ngưng khi khí thoát ra hết.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, qua trao đổi với ông Nguyễn Văn Đém - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Bình, và ông Huỳnh Ngọc Đức - Trưởng Phòng Kinh tế - UBND xã Hòa Bình, trên địa bàn xã các giai đoạn trước đây đã có phát sinh vài trường hợp tương tự, có trường hợp kéo dài trong nhiều ngày.

Các trường hợp này thường gặp trong quá trình thi công khoan giếng. Tuy nhiên, vụ việc tại nhà bà Hường xuất hiện hiện tượng nước phun mạnh sau khi giếng đã khoan xong khoảng gần 10 tháng.

Tự khoan giếng khi chưa được cấp phép

Gia đình bà Hường chưa cung cấp được các thông tin chính xác về độ sâu giếng, thời gian hoàn thành khoan giếng và tổ chức, cá nhân tiến hành khoan giếng.

Theo quy định của Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết, giếng khoan của hộ gia đình bà Hường thuộc trường hợp phải kê khai tại UBND cấp xã.

Việc hộ gia đình khoan giếng nhưng chưa thực hiện kê khai, đăng ký, cấp phép đến cơ quan có thẩm quyền là vi phạm quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long kiến nghị UBND xã Hòa Bình tiếp tục thông tin, tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là quy định của pháp luật về tài nguyên nước đối với việc khoan, khai thác nước dưới đất; ổn định an ninh trật tự trên địa bàn…

Phối hợp các viện, trường khảo sát để tìm nguyên nhân Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long thông tin sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiêp và Môi trường, các viện, trường, nhà khoa học tiến hành khảo sát, nghiên cứu, xác định nguyên nhân của sự việc và các trường hợp tương tự trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; phối hợp với UBND xã Hòa Bình, gia đình bà Hường trong trường hợp tiếp tục phát sinh hiện tượng bất thường.