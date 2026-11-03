Giám đốc Tân Thuận Phong và con trai chuyển chất thải đi nơi khác, gần 1.000 tấn bị chôn lấp trái phép

Khu vực chôn lấp chất thải liên quan Công ty Tân Thuận Phong bị phát hiện - Ảnh: CACC

Khoảng 500kg chất thải rắn thông thường, được gọi là "cát cháy", được đưa vào dây chuyền xử lý hóa học của Công ty TNHH Tân Thuận Phong thì hệ thống hút bị tắc.

Giám đốc Bùi Văn Bình chỉ đạo không tiếp tục xử lý. Con trai ông là Bùi Đức Huy sau đó chỉ đạo tập kết số "cát cháy" tại khu vực xưởng xử lý chất thải của công ty.

Đây là tình tiết được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm rõ trong cáo trạng truy tố hai bố con ông Bình cùng các bị can liên quan về hành vi gây ô nhiễm môi trường tại Hải Phòng.

Theo cáo trạng, từ loại chất thải không tiếp tục được xử lý tại Tân Thuận Phong, hàng nghìn tấn "cát cháy" sau đó được chuyển sang hai doanh nghiệp khác. Một phần được trộn với bùn thải để sản xuất gạch, phần còn lại bị chôn lấp, san nền nhà xưởng.

Hệ thống bị tắc, bố con giám đốc tìm cách chuyển chất thải đi

Theo cáo trạng, tháng 2-2025, ông Bùi Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, ký hợp đồng với Công ty Huaping Việt Nam để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, trong đó có "cát cháy", với đơn giá 500 đồng/kg.

Ông Bình giao Nguyễn Ngọc Đại, tổ trưởng tổ xử lý hóa học, đưa loại chất thải này vào dây chuyền xử lý. Tuy nhiên, sau khi xử lý khoảng 500kg, hệ thống hút bị tắc nên ông Bình chỉ đạo dừng.

Đến tháng 4-2025, lượng "cát cháy" tiếp nhận từ Công ty Huaping tồn đọng với số lượng lớn. Bùi Đức Huy xin chủ trương chuyển số chất thải này sang Công ty Đông Dương 3 để xử lý nhằm tiết kiệm chi phí và được cha đồng ý.

Cáo trạng xác định mặc dù biết Công ty Đông Dương 3 không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý "cát cháy", Huy vẫn chỉ đạo Đào Thị Thơm, trưởng phòng môi trường Công ty Tân Thuận Phong, liên hệ, thỏa thuận với Bùi Đình Chung, người quản lý, điều hành Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận.

Hai bên thống nhất mức giá xử lý ban đầu là 100 đồng/kg, đến tháng 6-2025 giảm xuống còn 50 đồng/kg.

Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong Bùi Văn Bình bị truy tố - Ảnh: TTP

Từ tháng 2 đến tháng 9-2025, Công ty Huaping chuyển giao cho Tân Thuận Phong hơn 2.700 tấn "cát cháy". Trong đó, hơn 2.600 tấn được Tân Thuận Phong vận chuyển đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận, hơn 61 tấn còn lại được chuyển cho Công ty Xi măng Cẩm Phả xử lý.

Để vận chuyển khối lượng chất thải lớn này, ông Bình và con trai giao Đào Văn Thủy (cháu rể ông Bình) phân công, điều hành các lái xe chở "cát cháy" từ Tân Thuận Phong sang hai doanh nghiệp do Bùi Đình Chung quản lý.

Các xe vận chuyển chất thải đến những vị trí do nhân viên của Chung hướng dẫn. Việc giao nhận được theo dõi bằng phiếu cân, biên bản để làm căn cứ thanh toán.

Theo cáo trạng, tính đến tháng 7-2025, Công ty Tân Thuận Phong đã thanh toán hơn 134 triệu đồng tiền xử lý "cát cháy" cho Công ty Đông Dương 3.

Thiếu cát san lấp, gần 1.000 tấn chất thải bị chôn xuống nền nhà xưởng

Theo cáo trạng, Bùi Đình Chung đồng ý tiếp nhận hàng nghìn tấn "cát cháy" từ Tân Thuận Phong.

Thời điểm đó, Chung đang chuẩn bị san lấp mặt bằng nhà xưởng Công ty Hồng Vận, có nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng, trong đó có cát san lấp.

Tuy nhiên, do cát tự nhiên khan hiếm, giá tăng cao, Chung đồng ý nhận "cát cháy" để sử dụng.

Theo cáo trạng, số chất thải này được đưa vào chèn, lót đường ống cống của hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy và chôn lấp để tạo mặt bằng nhà xưởng.

Không chỉ dùng để san nền, "cát cháy" còn được đưa vào hoạt động sản xuất gạch. Sau khi tiếp nhận, Bùi Đình Chung chỉ đạo nhân viên sử dụng hơn 1.600 tấn "cát cháy" trộn cùng bùn thải để làm gạch tuynel.

985 tấn còn lại được Chung sử dụng để chôn lấp, san nền tại khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Bùi Đình Chung (áo đen), nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất VLXD Đông Dương - Ảnh: Bộ Công an

Tháng 9-2025, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã tạm giữ 984.930kg "cát cháy", đồng thời lấy mẫu trưng cầu giám định.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định số "cát cháy" thu giữ tại hiện trường là chất thải rắn thông thường.

Cục Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng xác định việc Công ty Tân Thuận Phong chuyển giao "cát cháy" chưa qua xử lý cho Công ty Đông Dương 3 làm nguyên liệu đầu vào sản xuất gạch nung tuynel là không đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo cơ quan tố tụng, Công ty Đông Dương 3 không có chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải rắn thông thường.

Cáo trạng xác định từ tháng 4 đến tháng 9-2025, ông Bùi Văn Bình và con trai Bùi Đức Huy đã thống nhất chuyển giao 984.930kg "cát cháy" để Bùi Đình Chung sử dụng làm vật liệu chôn lấp trái phép tại khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Quá trình điều tra, ông Bình, Huy và Chung khai nhận hành vi của mình, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố cả ba về tội gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài tội danh trên, ông Bùi Văn Bình còn bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ông bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ sách hơn 410 tỉ đồng doanh thu, gây thiệt hại hơn 12 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.