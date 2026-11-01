Giám đốc Tân Thuận Phong bảo con gái gom hơn 50 tỉ đưa vợ hai 'tìm cách giảm nhẹ sai phạm'

Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong Bùi Văn Bình bị truy tố - Ảnh: TTP

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Bùi Văn Bình (sinh năm 1962, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong) cùng bốn bị can trong vụ án liên quan đến sai phạm kế toán và xử lý chất thải tại Hải Phòng.

Ông Bình bị truy tố về hai tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và gây ô nhiễm môi trường. Trong số các bị can còn có Bùi Đức Huy, con trai ông Bình, bị truy tố về tội gây ô nhiễm môi trường.

Cáo trạng cũng làm rõ việc ông Bình nhờ con gái Bùi Thùy Linh thu xếp số tiền lớn đưa cho bà Trần Thị Giáng Hương, vợ hai của ông, nhằm tìm cách khắc phục hậu quả, giảm nhẹ sai phạm.

Để ngoài sổ sách 410 tỉ, gây thiệt hại 12 tỉ

Theo cáo trạng, Công ty Tân Thuận Phong có vốn điều lệ 179 tỉ đồng, hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải, tái chế và kinh doanh phế liệu.

Đây là doanh nghiệp có ba cổ đông đều là người trong gia đình ông Bùi Văn Bình. Trong đó, ông Bình sở hữu 98,436% vốn điều lệ, hai người con là Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Huy mỗi người sở hữu 0,782%.

Ông Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc, trực tiếp quản lý, điều hành và quyết định mọi hoạt động của công ty. Cả Linh và Huy đều giữ chức phó giám đốc.

Hiện trường phát hiện chôn lấp chất thải trái phép - Ảnh: Bộ Công an

Quá trình điều hành doanh nghiệp, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ sách hơn 410 tỉ đồng doanh thu bán phế liệu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Liên quan hành vi này, Phan Thị Hương Giang, phó trưởng phòng kế toán, và Phạm Thị Xuân, thủ quỹ công ty, cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ở một sai phạm khác, ông Bình và con trai Bùi Đức Huy bị cáo buộc thống nhất việc chuyển giao chất thải rắn thông thường, được gọi là "cát cháy", cho doanh nghiệp không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý.

Cáo trạng xác định Công ty Tân Thuận Phong đã chuyển giao hơn 2.663 tấn "cát cháy" đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận.

Sau khi tiếp nhận, Bùi Đình Chung, người quản lý, điều hành hai doanh nghiệp này, chỉ đạo sử dụng hơn 1.678 tấn trộn với bùn thải làm gạch tuynel. Gần 985 tấn còn lại được dùng chôn lấp, san nền trái phép tại khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Ông Bình, Bùi Đức Huy và Bùi Đình Chung bị truy tố về tội gây ô nhiễm môi trường.

Cuộc gọi bảo con gái gom tiền và ba lần giao cho vợ hai của cha

Theo cáo trạng, sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, ông Bùi Văn Bình gọi điện bảo con gái Bùi Thùy Linh thu xếp tiền đưa cho bà Trần Thị Giáng Hương, vợ hai của ông "để tìm cách khắc phục, làm giảm nhẹ hành vi sai phạm cho ông Bình".

Thực hiện ý kiến của cha, bà Linh vay mượn bạn bè, thế chấp tài sản để vay ngân hàng, sử dụng số ngoại tệ tích lũy và đổi tiền tại các ngân hàng, điểm quy đổi ngoại tệ, cáo trạng nêu.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Bùi Đình Chung (áo đen), nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất VLXD Đông Dương - Ảnh: Bộ Công an

Sau đó, Linh ba lần giao cho bà Hương tổng cộng 21,34 tỉ đồng và 1,2 triệu USD, quy đổi tương đương hơn 50 tỉ đồng.

Cáo trạng nêu, nhận được số tiền lớn từ con gái chồng, bà Hương gặp gỡ, trao đổi với một số bạn bè, người quen để tìm cách khắc phục hậu quả cho ông Bình.

Tuy nhiên, do chưa thực hiện được việc khắc phục, bà Hương sử dụng số tiền này để gửi tiết kiệm, cho bạn vay và cất giữ tại nhà.

Sau đó, bà Linh đề nghị bà Hương giao lại tiền để mình chủ động liên hệ thực hiện việc khắc phục hậu quả cho cha.

Nhưng việc giao lại tiền chưa được thực hiện ngay.

Theo cáo trạng, bà Hương đưa ra lý do trì hoãn vì lo sợ bà Linh có thể bị lừa mất tiền.

Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Linh và bà Hương đã thống nhất nhận thức về việc khắc phục hậu quả hành vi phạm tội của ông Bình.

Bà Hương chủ động nộp cho cơ quan điều tra 960.000 USD và hơn 27,45 tỉ đồng, tổng cộng quy đổi khoảng 52,79 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bà Trần Thị Giáng Hương không có động cơ chiếm đoạt số tiền trên nên không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, hành vi của bà Bùi Thùy Linh và bà Trần Thị Giáng Hương không có dấu hiệu cấu thành tội đưa hối lộ, cáo trạng nêu.