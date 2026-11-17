Nhà bán có thể lựa chọn lấy hàng tận nơi hoặc gửi hàng tại các điểm giao nhận của SPX tùy theo nhu cầu vận hành - Ảnh: DNCC

Để duy trì hoạt động kinh doanh thông suốt, nhà bán cần đảm bảo các khâu chuẩn bị, bàn giao và theo dõi đơn hàng diễn ra đúng tiến độ. Trong khi đó, người mua cũng kỳ vọng trải nghiệm nhận hàng thuận tiện hơn, đặc biệt với đơn hàng nhiều sản phẩm hoặc cần kiểm tra trước khi thanh toán. Điều này đặt ra yêu cầu về các giải pháp giao nhận linh hoạt, không chỉ đáp ứng tiến độ vận chuyển mà còn phù hợp với nhu cầu đa dạng của cả người gửi và người nhận.

Linh hoạt gửi đơn mùa cao điểm

Để hỗ trợ nhà bán trong quá trình xử lý đơn hàng, các đơn vị vận chuyển thường cung cấp dịch vụ lấy hàng tận nơi, giúp chủ cửa hàng tiết kiệm thời gian di chuyển và tập trung vào khâu chuẩn bị hàng hóa.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhà bán có thể cần chủ động hơn về thời gian bàn giao, chẳng hạn khi đơn hàng đã sẵn sàng nhưng chưa đến lịch lấy hàng.

Các điểm gửi hàng (drop-off) là một lựa chọn bổ sung. Nhà bán có thể mang đơn hàng đã chuẩn bị đến điểm giao nhận trong giờ hoạt động, thay vì chờ nhân viên đến lấy. Hình thức này phù hợp với những cửa hàng muốn chia đơn thành nhiều đợt bàn giao hoặc chủ động sắp xếp công việc trong ngày.

Tại SPX Express (SPX), nhà bán có thể lựa chọn lấy hàng tận nơi hoặc tự mang hàng đến điểm gửi, tùy quy mô và cách tổ chức vận hành. Nếu hình thức lấy hàng tận nơi phù hợp với cửa hàng có lượng đơn lớn hoặc hàng hóa cồng kềnh, việc gửi trực tiếp tại điểm giao nhận giúp nhà bán chủ động thời điểm bàn giao.

Từ năm 2025, SPX triển khai chương trình Đối tác điểm giao nhận, kết nối thêm các điểm giao nhận đối tác bên cạnh hệ thống bưu cục hiện có, giúp nhà bán thuận tiện hơn khi gửi hàng trực tiếp.

"Vào mùa cao điểm cuối năm, lượng đơn tăng là tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng tạo thêm áp lực cho đội ngũ xử lý hàng. Từ khi có thêm lựa chọn gửi hàng tại điểm giao nhận SPX, tôi có thể chủ động mang những đơn đã đóng gói xong đi gửi theo từng đợt, không phải để hàng chờ lâu tại cửa hàng. Nhân viên nhờ đó có thêm thời gian kiểm tra hàng và chăm sóc khách", chị Thu Hà, chủ một cửa hàng thời trang tại Hà Nội, chia sẻ.

Linh hoạt khi nhận hàng

Không chỉ khâu gửi hàng, trải nghiệm nhận hàng cũng ảnh hưởng đến quyết định hoàn tất giao dịch của người mua. Với những đơn có nhiều sản phẩm, người mua đôi khi chỉ muốn nhận một số món phù hợp thay vì nhận hoặc trả lại toàn bộ đơn hàng.

Bên cạnh các hình thức hỗ trợ kiểm tra hàng trước khi thanh toán, SPX có tính năng giao hàng một phần, cho phép người mua nhận những sản phẩm phù hợp và gửi trả các sản phẩm còn lại ngay tại thời điểm giao hàng, trong phạm vi dịch vụ hỗ trợ.

Với những đơn hàng đáp ứng điều kiện, danh mục sản phẩm được nhận, trả và số tiền thu hộ (COD) tương ứng có thể được điều chỉnh theo quy trình áp dụng, với sự phối hợp giữa nhân viên giao nhận và người bán.

Giải pháp này còn hỗ trợ nhà bán hạn chế việc phải xử lý lại toàn bộ đơn hàng khi người mua chỉ có nhu cầu giữ lại một số sản phẩm. Nhờ đó, quá trình giao nhận có thêm phương án xử lý phù hợp với tình huống thực tế, thay vì mặc định trả lại toàn bộ đơn.

"Nhu cầu mua sắm quần áo, đồ dùng dịp cuối năm thường tăng, nhưng khách vẫn có thể băn khoăn về kích cỡ hoặc mức độ phù hợp của sản phẩm. Với những đơn đủ điều kiện giao hàng một phần, khách có thể chọn món muốn nhận ngay khi giao hàng. Cửa hàng nhờ đó có thêm cơ hội hoàn tất giao dịch, đồng thời giảm trường hợp khách trả lại cả đơn", anh Minh Quân, nhà bán hàng tiêu dùng tại TP.HCM, cho biết.

Với người mua, hình thức này cũng giúp giảm thời gian chờ đợi khi một số sản phẩm trong đơn không phù hợp. Chị Khánh Linh (TP.HCM) chia sẻ: "Tôi thường mua vài món trong cùng một đơn. Nếu có sản phẩm chưa phù hợp, tôi vẫn muốn nhận những món còn lại. Được kiểm tra và nhận một phần đơn hàng giúp tôi không phải trả lại cả gói rồi chờ giao lại những món cần mua".

Đơn vị vận chuyển mang đến giải pháp giao nhận linh hoạt, hỗ trợ người bán và người mua mùa cao điểm cuối năm - Ảnh: DNCC

Trong mùa mua sắm cuối năm, khả năng thích ứng với nhu cầu thực tế ở từng khâu giao nhận ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh trực tuyến. Từ lựa chọn cách bàn giao hàng đến phương án nhận một phần đơn, các dịch vụ của SPX hướng đến việc giúp nhà bán chủ động xử lý đơn hàng, đồng thời tạo thêm thuận tiện cho khách trong quá trình mua sắm.

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