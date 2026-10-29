SPX Express đa dạng giải pháp giao nhận cho kinh doanh trực tuyến

SPX phát triển mạng lưới giao nhận liên tỉnh, kết nối người gửi và người nhận tại các tỉnh, thành trên cả nước - Ảnh: DNCC

Mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến tại Việt Nam với 90% người được khảo sát cho biết đã từng mua hàng qua mạng (Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2026 - EBI 2026). Bên cạnh sản phẩm, chất lượng dịch vụ cũng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm.

Giao hàng liên tỉnh phục vụ khách hàng toàn quốc

Với phương thức giao liên tỉnh, SPX kết nối người gửi, nhà bán trực tuyến và người nhận trên toàn quốc tại 34 tỉnh, thành, từ nông thôn đến thành thị. Mạng lưới hiện có hơn 1.000 bưu cục cùng hệ thống trung tâm phân loại trải dài từ Bắc vào Nam.

Theo khảo sát của Milieu năm 2025, 7/10 người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn hoặc mua sắm nhiều hơn từ những nhà bán có dịch vụ đáng tin cậy, giao hàng ổn định và tiện ích như đổi trả linh hoạt. Trong đó 40% sẵn sàng trả thêm để được giao hàng nhanh. Trước nhu cầu giao nhận ngày càng đa dạng, việc lựa chọn đối tác vận chuyển có mạng lưới rộng và các phương thức giao hàng phù hợp giúp nhà bán phục vụ khách hàng ở nhiều địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu về thời gian nhận hàng. Để đáp ứng những nhu cầu trên của người bán lẫn người mua, SPX Express phát triển đa dạng dịch vụ vận chuyển trên nền tảng mạng lưới giao nhận toàn quốc cùng hạ tầng hiện đại và năng lực vận hành của mình.

Bên cạnh độ phủ, năng lực xử lý hàng hóa cũng là một phần trong mạng lưới giao liên tỉnh. Trung tâm phân loại tại Bắc Ninh có diện tích khoảng 100.000m² đang hỗ trợ xử lý và luân chuyển hàng hóa.

Theo kế hoạch công bố, trung tâm phân loại tự động tại Hưng Yên với diện tích khoảng 170.000m² dự kiến vận hành từ năm 2027, góp phần bổ sung năng lực xử lý cho mạng lưới.

Một chủ hộ kinh doanh tại Đà Nẵng chuyên bán đặc sản địa phương đóng gói cho biết khách hàng của cửa hàng không chỉ ở miền Trung mà còn đến từ TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Theo chủ hộ kinh doanh, hàng thường đến tay khách ở địa phương khác sau khoảng ba ngày. "Khi sử dụng SPX, tôi thuận tiện hơn trong việc gửi hàng cho khách ở các tỉnh khác nhau", người này chia sẻ.

Trong quá trình gửi hàng, SPX cũng hỗ trợ người gửi in mã vận đơn và theo dõi hành trình đơn hàng trên website hoặc ứng dụng. Các tiện ích này giúp người gửi, nhà bán thuận tiện hơn khi chuẩn bị, bàn giao hàng hóa và cập nhật tình trạng đơn hàng cho người mua.

Với mạng lưới giao nhận rộng cùng các hỗ trợ trong quá trình gửi hàng, dịch vụ giao liên tỉnh góp phần giúp nhà bán phục vụ khách hàng tại nhiều địa phương.

Giao hỏa tốc nội thành đáp ứng nhu cầu nhận hàng sớm

Với một số đơn hàng, thời gian giao nhận là yếu tố được người mua quan tâm, nhất là khi đặt hàng từ các cửa hàng trong cùng thành phố.

Một nhà bán thời trang tại TP.HCM kinh doanh qua mạng xã hội cho biết khách thường hỏi thời gian nhận hàng ngay sau khi chọn sản phẩm. Nhu cầu này rõ hơn ở nhóm khách nội thành muốn nhận hàng trong ngày.

"Đặt giao hỏa tốc có thể đáp ứng nhu cầu đó. Quan trọng với tôi là chọn đối tác vận chuyển uy tín, giao hàng nhanh và đúng hẹn, với mức phí hợp lý cho cả người bán lẫn người mua", người này chia sẻ.

SPX là đơn vị vận chuyển thường xuyên được nhà bán này lựa chọn. Dịch vụ giao hỏa tốc của SPX áp dụng cho các đơn hàng có khối lượng dưới 30kg và đáp ứng tiêu chuẩn về kích thước đóng gói riêng, phù hợp với nhu cầu giao nhanh các mặt hàng thời trang và sản phẩm gọn nhẹ.

Để rút ngắn thời gian vận chuyển, SPX tổ chức giao hỏa tốc theo luồng riêng. Tài xế nhận hàng trực tiếp từ người gửi và giao đến người nhận, không qua bưu cục hoặc trung tâm phân loại. Theo mô hình này, đơn hàng được giảm bớt các khâu trung gian trước khi đến tay khách.

Bên cạnh quy trình vận chuyển, việc trao đổi với khách và điều chỉnh lộ trình cũng ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. Chị Nguyễn Thị Hải Trầm, tài xế giao hỏa tốc của SPX tại TP.HCM, cho biết chị thường tính toán tuyến đường và thời gian khách có thể nhận hàng trước khi thực hiện chuyến giao.

"Khi khách đột xuất không nhận được hàng hoặc gặp đường kẹt xe, tôi linh hoạt điều chỉnh lịch trình. Khi khách hài lòng vì nhận hàng đúng thời gian, tôi thấy công việc của mình mang đến niềm vui và sự an tâm cho người gửi, người nhận", chị Trầm chia sẻ.

SPX không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận, góp phần mang đến sự an tâm cho người gửi và người nhận - Ảnh: DNCC

Với tinh thần "đâu cũng ship", SPX kết hợp độ phủ mạng lưới với đa dạng phương thức giao nhận, giúp nhà bán chủ động phục vụ khách hàng tại nhiều địa phương và đáp ứng nhu cầu nhận hàng đa dạng.

Từ giao liên tỉnh đến giao hỏa tốc nội thành, các phương thức vận chuyển đáp ứng những nhu cầu khác nhau về phạm vi và thời gian giao hàng. Với nhà bán trực tuyến, việc lựa chọn dịch vụ phù hợp giúp chủ động hơn trong khâu giao nhận và phục vụ khách hàng ở nhiều địa bàn.

Ưu đãi gửi hàng cùng SPX trong tháng 10-2026 Trong tháng 10-2026, SPX triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển trên toàn quốc, bao gồm ưu đãi giảm giá lên đến 50% cho tất cả các nhà bán và chương trình giá dùng thử 11.000 đồng cho nhà bán mới. Các ưu đãi áp dụng theo thể lệ cụ thể của từng chương trình. Để được tư vấn dịch vụ vận chuyển SPX, vui lòng liên hệ hotline 1900 6885 - phím 1.