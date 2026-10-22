Nữ tài xế SPX Express trên hành trình giữ niềm tin khách hàng

Nữ tài xế luôn lên kế hoạch rõ ràng cho mỗi chuyến giao để đơn hàng đến tay khách đúng hẹn - Ảnh: DNCC

Nói về kinh nghiệm làm nghề và cách tổ chức công việc, ba nữ tài xế được vinh danh "Xế nữ hiệu suất" của SPX trong tháng 10-2026 đã có những chia sẻ thực tế.

Khởi đầu với tinh thần học hỏi

Gia nhập SPX từ năm 2025, chị Nguyễn Thị Hà hiện làm việc tại bưu cục (hub) Hà Đông (Hà Nội). Theo chị, công việc giao hàng không chỉ đơn thuần là lấy hàng rồi mang đi mà còn đòi hỏi sự cẩn thận trong từng khâu kiểm tra, phân loại để đảm bảo đơn hàng đến tay người nhận đúng hẹn.

"Thời gian đầu, tôi cũng phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp, nhất là khi có việc phát sinh cần xử lý ra sao để không ảnh hưởng đến lộ trình. Mục tiêu là đơn nào cũng cần hoàn thành an toàn, đúng thời gian hẹn. Khách hài lòng với dịch vụ thì bản thân tôi cũng thấy vui", chị Hà chia sẻ.

Một trong những kỷ niệm khiến chị nhớ mãi là lần giao đúng hẹn món đồ mà khách đang cần gấp trong ngày. Lời cảm ơn của người nhận giúp chị nhận ra ý nghĩa của việc giao hàng đúng hẹn và đảm bảo chất lượng dịch vụ, đồng thời tiếp thêm động lực để nỗ lực mỗi ngày.

Sau thời gian làm quen với công việc, chị Hà bắt đầu hướng dẫn đồng nghiệp mới cách kiểm tra thông tin, phân loại đơn hàng và giao tiếp với khách. Theo chị, những kinh nghiệm này giúp người mới thích nghi nhanh hơn với công việc.

Với sự nỗ lực trong khoảng một năm làm nghề, chị Hà được công ty trao danh hiệu "Xế nữ hiệu suất khu vực Hà Nội". "Nhận danh hiệu, tôi vừa bất ngờ vừa vui. Tôi cảm thấy những nỗ lực của mình trong công việc được công ty ghi nhận", chị Hà chia sẻ.

Bền bỉ trên từng tuyến đường

Quanh bưu cục Thạch Hà (Hà Tĩnh), nhiều vị khách quen mặt và tin tưởng nữ shipper Nguyễn Thị Thúy (39 tuổi). Theo nghề từ tháng 7-2022, chị Thúy quen thuộc với những cung đường và hình thành cách tổ chức công việc khoa học để giao hàng thuận tiện hơn.

Buổi sáng chị ưu tiên tuyến xa, buổi chiều chị hoàn thành các điểm giao gần hơn. Việc sắp xếp hàng hóa cũng được chị chú trọng. "Tôi để đơn nhỏ vào giữa sọt, đơn lớn xếp bao quanh bên ngoài để giữ chắc. Cách này giúp tôi tìm nhanh kiện cần giao, hạn chế rơi hoặc thất lạc các gói hàng nhỏ", chị Thúy nói.

Kinh nghiệm này cũng được chị chia sẻ với đồng nghiệp mới, từ cách đóng sọt an toàn đến việc nắm tuyến đường và thói quen nhận hàng của khách. Trong quá trình giao hàng, chị giữ thái độ vui vẻ, chủ động trao đổi khi cần điều chỉnh thời gian nhận.

Tháng 10-2026, chị Thúy được trao danh hiệu "Xế nữ hiệu suất" khu vực miền Trung. Chị xem đây là động lực để tiếp tục cải thiện cách làm việc và hỗ trợ đồng nghiệp. "Tôi hy vọng khi nhắc đến SPX, khách sẽ nhớ ngay đến các shipper thân thiện, nhiệt tình, luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình", chị bày tỏ.

Chị Thúy luôn giữ sự hòa đồng, vui vẻ để khách hàng nhớ đến hình ảnh những shipper SPX thân thiện, nhiệt tình - Ảnh: DNCC

Linh hoạt với đơn giao hỏa tốc

Tại khu vực TP.HCM, chị Nguyễn Thị Hải Trầm (34 tuổi) là một trong những nhân sự phụ trách giao hàng hỏa tốc. Trước khi rời hub, chị sẽ khảo sát tuyến, tính lại quãng đường và thứ tự giao đơn dựa trên nhu cầu của khách.

"Nhận đơn xong, tôi xử lý ngay đơn khách cần gấp, gom luôn đơn lân cận để giao cùng một lần. Tiếp theo là khách hàng tại các văn phòng, vì khách chỉ nhận hàng trong giờ hành chính. Tuyến hay kẹt xe thì tôi tranh thủ đi vào giờ thấp điểm. Khu nhà dân có thời gian nhận linh hoạt hơn nên tôi hoàn thành sau cùng", chị Trầm kể.

Khi người nhận đột xuất có việc, chị hẹn lại khung giờ phù hợp rồi đến ngay điểm kế tiếp. Việc quen thuộc địa bàn cũng giúp chị lựa chọn tuyến đường thay thế khi gặp ùn tắc.

Chị Nguyễn Thị Hải Trầm khảo sát tuyến và sắp xếp thứ tự giao đơn trước mỗi chuyến hàng hỏa tốc - Ảnh: DNCC

Một trong những kỷ niệm chị Trầm nhớ nhất là lần giao món quà sinh nhật đến một văn phòng vào buổi trưa, sau khi khách đặt hàng vào buổi sáng. "Chị ấy bất ngờ vì không hiểu sao lại giao nhanh như vậy. Nhìn nụ cười của khách, tôi nhận ra mình đã trao đi cả niềm vui và sự an tâm qua từng kiện hàng", chị Trầm kể.

Sau chưa đầy một năm làm việc, chị Trầm được trao danh hiệu "Xế nữ hiệu suất giao hàng trong ngày" khu vực TP.HCM. Chị cho biết hiệu suất không chỉ nằm ở tốc độ giao hàng mà còn ở sự cẩn thận khi liên hệ với khách và xử lý từng đơn. Đồng thời, chị cũng gửi lời cảm ơn anh em trong hub và cấp quản lý đã nhiệt tình chỉ dẫn từ ngày đầu để có thể bắt nhịp với công việc nhanh và hiệu quả.

Từ việc làm quen với nghề, tổ chức tuyến giao đến xử lý các đơn hàng, câu chuyện của ba nữ tài xế cho thấy kinh nghiệm và khả năng sắp xếp công việc có vai trò quan trọng trong hoạt động giao nhận. Đây cũng là những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của SPX và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.