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Giải chạy trực tuyến có hơn 1 triệu người tham gia, quyên góp hơn 3 tỉ đồng từ thiện

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Sau 23 ngày diễn ra sự kiện, Giải chạy trực tuyến UpRace Flagship Event 2026 khép lại, ghi nhận sự tham dự của hơn 1 triệu người, cùng với hơn 3 tỉ đồng tiền từ thiện.

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UpRace 2026 quyên góp hơn 3 tỉ đồng từ thiện - Ảnh: UPRACE

UpRace Flagship Event 2026 diễn ra từ ngày 10-10 đến 1-11, là Giải chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng thuộc chuỗi sự kiện chung UpRace 2026. Hôm 13-11, ban tổ chức giải đã tổng kết và công bố những con số đáng ghi nhận.

Cụ thể, có hơn 1 triệu người tham gia sự kiện, ghi nhận gần 3 triệu km tích lũy, và quyên góp hơn 3 tỉ đồng từ thiện.

Số tiền ý nghĩa nói trên sẽ được chuyển giao cho Quỹ Vì Tuổi trẻ Vùng cao và Hải đảo và Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam (VASPD), giúp các em học sinh ở vùng biên giới hải đảo nối dài giấc mơ tới lớp, cũng như cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Tuổi trẻ và Vùng cao, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" chia sẻ: "Đối với UpRace 2026, chúng tôi đánh giá cao những đổi mới trong cách thức và năng lực tổ chức, giúp tạo điều kiện để nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thể cùng tham gia, đóng góp. Mỗi bước chạy không chỉ mang lại giá trị cho bản thân người tham gia mà còn góp phần sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, mỗi người chạy đều là một người yêu Việt Nam".

Từ một giải chạy bộ trực tuyến nội bộ ra đời cách đây 8 năm, UpRace đã từng bước trở thành nền tảng kết nối doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng, cùng biến thói quen rèn luyện sức khỏe thành những đóng góp thiết thực.

Ghi nhận gần 3 triệu km tích lũy trong mùa giải 2026, UpRace tiếp tục khẳng định giá trị của những bước chạy không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở khả năng kết nối và lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Với hai chuỗi hoạt động gồm UpRace Summer Challenge (21-8 đến 4-9) và UpRace Flagship Event (10-10 đến 1-11), dự án tiếp tục nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và đông đảo người tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực và sẻ chia với cộng đồng.

Tại TP.HCM, chuỗi hoạt động chạy bộ sinh viên do UpRace phối hợp cùng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG-HCM) đã thu hút hơn 3.200 sinh viên, giảng viên và cán bộ nhà trường tham gia, đóng góp gần 11.000 km vào thành tích chung.

Riêng tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, toàn bộ số kilomet ghi nhận đã được đóng góp cho Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo. Bên cạnh chạy bộ, các sự kiện còn kết hợp trao học bổng từ Quỹ cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng sinh viên.

Đặc biệt, buổi chạy offline UpRace Day 2026 diễn ra ngày cuối cùng của mùa giải (1-11) tại TP.HCM đã thu hút gần 3.000 người tham gia, với sự đồng hành của HLV trưởng đội tuyển triathlon Việt Nam Phạm Thúy Vi, Hoa hậu Cosmo Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh, cùng những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng chạy bộ.

- Ảnh 2.Hơn 1.000 người tham dự Giải chạy Ngày An ninh mạng Việt Nam 2026

Sáng 9-8, tại VNG Campus (phường Tân Thuận, TP.HCM) đã diễn ra Giải chạy Ngày An ninh mạng Việt Nam 2026 với hơn 1.000 người tham dự.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Giải chạy UpRace gây quỹ từ thiện

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