Hơn 4.500 người dự giải chạy Gemadept tại Phú Mỹ Hưng, góp sức xây điểm trường ở Điện Biên

Hơn 4.500 người tham gia giải chạy Gemadept Run 2026 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, với ba cự ly 5km, 10km và 21km - Ảnh: A.B.

Ngày 25-10, hơn 4.500 người tham gia giải chạy Gemadept Run 2026 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) với ba cự ly 5km, 10km và 21km.

Đây là mùa thứ 5 Gemadept Run được tổ chức. Năm nay, giải diễn ra tại Hải Phòng và TP.HCM, thu hút hơn 6.000 người ở nhiều lứa tuổi tham gia.

Trước chặng TP.HCM, giải mở màn tại Hải Phòng ngày 10-10 với hơn 1.500 người tham gia hai cự ly 5km và 10km.

Với chủ đề "Own Your Stride", mùa giải năm nay khuyến khích mỗi người chinh phục đường chạy theo cách riêng, hướng đến tinh thần sống khỏe, tích cực và gắn kết.

Theo ban tổ chức, nguồn lực gây dựng từ mùa giải năm nay dự kiến được dùng xây dựng hai phòng học mới, một nhà bếp và một nhà vệ sinh tại điểm trường Thẳm Pao, thuộc Trường mầm non Hoa Ban, tỉnh Điện Biên. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 768 triệu đồng.

Trước đó, từ nguồn quỹ Gemadept Run 2025, điểm trường Huổi Hốc - Bảo Nam 1, Nghệ An đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 8-2026.

Vận động viên Huỳnh Anh Khôi xuất sắc giành giải nhất cự ly 21km - Ảnh: A.B.

Ông Đỗ Công Khanh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gemadept - cho biết tập đoàn đặt trách nhiệm với cộng đồng và xã hội song hành cùng mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

Theo ông Khanh, Gemadept Run không chỉ là hoạt động thể thao thường niên mà còn là cách kết nối cán bộ nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

"Từ Huổi Hốc đến Thẳm Pao, Gemadept tin rằng mỗi bước chạy hôm nay sẽ mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ vùng xa", ông Khanh chia sẻ.